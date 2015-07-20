香港希望成为中国“一带一路”战略的金融中心--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港7月20日 - 香港财政司司长曾俊华接受新华社采访时表示，香港可以发展成为“一带一路”沿线国家的主要集资、融资平台。

曾俊华称，亚投行“有意利用香港这个平台发债”。他指出，如果香港能把握机会，推进金融、贸易物流、工商专业服务和旅游业等四大支柱产业在“一带一路”沿线国家的发展，香港经济就可以有相当大的发展。

一些银行家表示，近期中国股市的波动可能对上海和深圳成为主要国际金融中心的想法构成冲击，香港可能获得一些优势。

曾俊华指出，香港拥有全球最具规模的离岸人民币业务，近年已开始发展伊斯兰金融，可以在“一带一路”战略中利用这些优势。（完）