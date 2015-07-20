香港希望成为中国“一带一路”战略的金融中心--新华

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港7月20日 - 香港财政司司长曾俊华接受新华社采访时表示，香港可以发展成为“一带一路”沿线国家的主要集资、融资平台。
曾俊华称，亚投行“有意利用香港这个平台发债”。他指出，如果香港能把握机会，推进金融、贸易物流、工商专业服务和旅游业等四大支柱产业在“一带一路”沿线国家的发展，香港经济就可以有相当大的发展。
一些银行家表示，近期中国股市的波动可能对上海和深圳成为主要国际金融中心的想法构成冲击，香港可能获得一些优势。
曾俊华指出，香港拥有全球最具规模的离岸人民币业务，近年已开始发展伊斯兰金融，可以在“一带一路”战略中利用这些优势。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-