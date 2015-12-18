中港证监会正式注册首批七只两地互认基金 明确税收安排（更新版）

(新增更多税收方面细节)

路透北京12月18日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中国证监会和香港证监会正式注册两地的互认基金。首批互认基金涉两地七只基金，包括三只香港基金和四只中国大陆的基金，类型分别为股票指数型、股票型、债券型。下一步，两地证监会将继续依照相关规定正常注册其他互认基金产品。

香港证监会官网亦刊登声明称，认可首批在基金互认安排下的四只内地基金在香港向公众销售，中国证监会亦批准首批三只香港基金在内地向公众发售。

据张晓军介绍，首批4只内地互认基金具体包括华夏回报混合证券投资基金、工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、广发行业领先混合型证券投资基金，首批3只香港互认基金分别是恒生中国H股指数基金、行健宏扬中国基金、摩根亚洲总收益债券基金。

他表示，互认基金的正式注册，有利于通过引入境外证券投资基金，为境内投资者提供更丰富的投资产品，促进基金行业竞争；也有利于吸引境外资金投资境内资本市场，为各类海外投资者提供更加方便的投资渠道。

**明确税收安排**

中国财政部、国家税务总局及证监会联合发布关于基金互认税收的通知称，对内地个人投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自2015年12月18日起至2018年12月17日止，三年内暂免征收个人所得税。

但对内地企业投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。

此外，对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税。

或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

通知并规定，对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的差价收入,暂免征收营业税。对内地个人投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的差价收入，按现行政策规定暂免征收营业税。对内地单位投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的差价收入，按现行政策规定征免营业税。

对香港市场投资者通过基金互认买卖、继承、赠与内地基金份额，按照内地现行税制规定，暂不征收印花税。对内地投资者通过基金互认买卖、继承、赠与香港基金份额，按照香港特别行政区现行印花税税法规定执行。（完）