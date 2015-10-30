香港证监会冀年底前公布基金互认安排下首批认可基金名单（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节)
路透香港10月30日 - 香港证监会周五表示，希望今年底前与中国证监会同步公布中港基金互认安排下，两地首批获认可的基金名单；而两地证监会就扩大基金互认安排继续商讨。
证监会投资产品部执行董事梁凤仪出席香港投资基金公会年会时称，“（香港证监会）与中国证监会商讨中，极有可能在第一批名单上同步宣布，以后就根据各自审批程序发放认可。获得认可后，基金经理随时可以开始市场推广和销售。”
梁凤仪没有透露迄今为止香港证监会接获的基金申请数目，但她指出，接获“不少的申请”，且大部分是股债混合基金，来自内地大型基金和合资基金公司，相信会为香港市场提供不同的产品种类。
她并称，两地证监会就扩大基金互认安排的技术操问题，例如推出ETF（交易所买卖基金），继续商讨。
中国证监会与香港证监会今年5月发布中港基金互认规定，并自7月1日起实施，初始投资额度为内地与香港的资金进出各3,000亿元人民币。基金类型包括股票型、混合型、债券型及指数型（含交易型开放式指数基金），符合准入条件的香港基金有100只左右，内地基金有850只左右。
香港证监会行政总裁欧达礼此前称，基金互认安排开闸首日香港证监会收到14宗申请，该等申请来自八间基金公司。
中港基金互认安排是继“沪港通”之后，内地与香港资本市场双向开放的又一项重大制度安排，有助促进两地市场流动性，亦为中国人民币国际化和资本帐开放创造条件。（完）
(记者 雷美珍; 审校 林高丽)
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