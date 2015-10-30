香港证监会冀年底前公布基金互认安排下首批认可基金名单（更新版）

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路透香港10月30日 - 香港证监会周五表示，希望今年底前与中国证监会同步公布中港基金互认安排下，两地首批获认可的基金名单；而两地证监会就扩大基金互认安排继续商讨。

证监会投资产品部执行董事梁凤仪出席香港投资基金公会年会时称，“（香港证监会）与中国证监会商讨中，极有可能在第一批名单上同步宣布，以后就根据各自审批程序发放认可。获得认可后，基金经理随时可以开始市场推广和销售。”

梁凤仪没有透露迄今为止香港证监会接获的基金申请数目，但她指出，接获“不少的申请”，且大部分是股债混合基金，来自内地大型基金和合资基金公司，相信会为香港市场提供不同的产品种类。

她并称，两地证监会就扩大基金互认安排的技术操问题，例如推出ETF（交易所买卖基金），继续商讨。

中国证监会与香港证监会今年5月发布中港基金互认规定，并自7月1日起实施，初始投资额度为内地与香港的资金进出各3,000亿元人民币。基金类型包括股票型、混合型、债券型及指数型（含交易型开放式指数基金），符合准入条件的香港基金有100只左右，内地基金有850只左右。

香港证监会行政总裁欧达礼此前称，基金互认安排开闸首日香港证监会收到14宗申请，该等申请来自八间基金公司。

中港基金互认安排是继“沪港通”之后，内地与香港资本市场双向开放的又一项重大制度安排，有助促进两地市场流动性，亦为中国人民币国际化和资本帐开放创造条件。（完）