中港基金互认操作指引发布 外管局仅对基金互认总额监控

路透北京11月6日 - 中国人民银行、国家外汇管理局周五发布内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引，主要内容包括国家外汇管理局仅对基金互认总额度进行监控,不对单家机构的额度、单只产品的额度进行审批。

基金跨境发行募集资金可以人民币或外汇形式进出，涉及货币兑换的，可由托管人或代理人直接在银行办理；鼓励跨境发行销售以人民币计价和跨境收付。

实施信息报告制，互认基金信息报告手续下放至托管人（银行）或代理人（银行或基金公司）办理；建立系统化数据统计和报送程序，无需手工填报或重复报送。指引自发布之日起实施。

中国证监会与香港证监会今年5月发布中港基金互认规定，并自7月1日起实施，初始投资额度为内地与香港的资金进出各3,000亿元人民币。（完）

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