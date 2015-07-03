中港基金互认首日两地共受理19家机构申请 将逐步扩大范围（更新版）

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路透香港7月3日 - 中国证监会与香港证监会的官员周五称，两地基金互认安排7月1日开闸首日共受理19家机构的申请，未来将逐步扩大互认范围。

香港证监会行政总裁欧达礼在研讨会上称，互认安排启动首日香港证监会收到14宗基金互认申请，该等申请来自八间基金公司。同一场合上，中国证监会主席助理张育军表示，中国证监会在开闸首日已受理11家基金互认申请者。

张育军称，“第一步启动非常成功，将逐步扩大基金互认范围，昨天中国证监会与香港证监会就进一步拓展基金产品渠道和内容有了初步磋商。”

他并称，就基金互认相关的税收安排，相关有关部门将尽快公布。此外，两地监管机构将加强市场监察，打击违法违规行为。

欧达礼表示，“监管部门目前首要工作是确保基金互认安排顺利推行。”他并指出，业界需时建立市场必要规模，并容许投资者熟习对方市场。

具中港业务网络优势的中银、汇丰、摩根、景顺率先为旗下基金申请互认资格，在香港设有分支的内地基金公司亦是首批申请者，然全球最大资产管理公司贝莱德与安联仍就基金互认进行评估，暂未表态申请，反映大多数业界仍采取观望态度，等待操作细节厘清和落实营运安排部署。

中国证监会与香港证监会5月发布中港基金互认规定，并自7月1日起实施，初始投资额度为内地与香港的资金进出各3,000亿元人民币。

这是继“沪港通”之后，内地与香港资本市场双向开放的又一项重大制度安排，有助促进两地市场流动性，亦为中国人民币国际化和资本帐开放创造条件。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯/黄凯)

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