3月香港净流入内地黄金量按月升33.3% 为三个月来最多

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透香港4月26日 - 香港政府统计处周二数据显示，3月自香港流人中国内地的黄金量按月升33.3%，连续第二个月回升，并为三个月来最多。
据统计处电邮给路透的最新数据，3月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为76,265公斤（76.265吨），按月升38.5%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自2月的53,869公斤升至3月的71,790公斤。
今年1-3月首季，由香港净流入中国内地的黄金总量为158,700公斤，同比减少24.4%。
现货金XAU=经历2月的大幅反弹后，3月份未能延续升势，全月跌0.47。
中国官方并无提供黄金贸易数据，因此香港数据成为中国黄金进出口的一项指标。
但香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部份并无官方统计。
2016年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中
国 国
1月 10,099 27,276 37,375 4,334 33,041
2月 23,546 31,534 55,080 1,211 53,869
3月 35,116 41,149 76,265 4,475 71,790
2015年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中
国 国
1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118
2月 6,470 67,927 74,397 6,822 67,575
3月 6,718 65,361 72,079 5,716 66,363
4月 4,095 51,054 55,149 2,945 52,204
5月 6,687 69,043 75,730 4,884 70,846
6月 9,814 38,047 47,861 10,715 37,146
7月 15,230 48,535 63,765 8,702 55,063
8月 9,948 57,916 67,864 8,545 59,319
9月 8,265 101,521 109,786 12,544 97,242
10月 9,999 77,661 87,660 16,079 71,581
11月 21,584 81,503 103,087 24,084 79,003
12月 24,543 127,615 152,158 22,892 129,266
注：1. 上述表格单位为公斤。
2. 资料来源：香港统计处。（完）
(记者 梁慧仪；审校 林高丽)
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