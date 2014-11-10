沪港通开通在即 香港各银行纷纷推出免佣等投资优惠

路透香港11月10日 - 沪港通将刺激香港投资者对人民币的需求，此前香港各家银行纷纷提高人民币存款利息，以抢占更多存款，现在沪港通开通日期明确，银行的战线随即移至投资客户市场。

中银香港(2388.HK)周一公布，由即日至12月31日推出多项优惠，包括凡开立人民币高息定期存款账户，可享优年利率高达3%；凡开立投资账户可豁免首3个月买入A股及港股的经纪佣金；透过指定渠道以港币兑换人民币可享高达30点子优惠。

恒生银行(0011.HK)亦宣布推出豁免无限次买卖沪股通股票的经纪佣金及A股即时报价收费优惠，优惠期由2014年11月17日至2015年3月31日。

此外，恒生的客户于优惠期内透过优越或优进理财户口买卖沪股通股票，而其人民币结算户口的每日存款结余，相比2014年11月15日之结余有所增长，该增长金额可享高达1%的储蓄年利率。

中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。

中国股市沪综指周一收涨2.3%至三年新高，并创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，沪港通将正式推出的消息极大激励了市场情绪。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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