香港3月流入内地黄金环比增近六成

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透新加坡5月8日电---香港政府统计处(www.censtatd.gov.hk)网站数据显示,2012年3月香港流入中国大陆的黄金数量为62,907公斤,较前一个月大增近59%.
2012年第一季度香港流入中国大陆的黄金数量跳增为135,519公斤,高於去年同期的19,706公斤.(完)
--编译 洪曦;审校 张若琪
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。