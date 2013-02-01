香港打击“水货”客向大陆输出奶粉

路透香港2月1日 - 香港政府周五宣布一系列措施打击"水货"客大量输出婴儿配方奶粉到中国内地的行为,其中包括拟修改法例,除非获得有关当局发出许可证,否则禁止从香港输出配方奶粉,对于自用用途,限定每人最多可带两罐奶粉离境.

食物及卫生局局长高永文在政府联合记者会上作以上表示.他称,政府将从短期及长期方面解决本地配方奶粉供应短缺的问题.

"(奶粉)市场供应链失效,与水货客有很大关系,他们的庞大需求令个别零售点奶粉出现短缺."高永文说.

针对此情况,政府将会修订进出口条例,待修订后,除非获得有关当局发出许可证,否则禁止从香港输出配方奶粉.政府并将谘询业界,计划于本月将修订建议提交行政会议考虑,获通过后会尽快实施.

目前香港对于"平行进口"商品(俗称"水货")并无规管,而内地奶类制品接连出现质量及安全问题,加上年近岁晚,内地对香港出售的奶粉需求大幅增加,近日水货客愈趋活跃,不少本地妈妈投诉一罐奶粉难求.

高永文表示,考虑到自用的需要,将允许每名成年人可带不超过1.8公斤,即相当于两罐配方奶粉出境,冀有关措施可以稳定本港的奶粉供应.

此外,政府亦会与深圳方面加强两地入境管制,保安局局长黎栋国表示,已制订了怀疑水货客名单,并会将怀疑从事水货人士的资料入监察名单内,在他们再次入境时进行查问,若其来港目的有可疑的话,会拒绝他们入境并即时遣送内地.自去年9月至今,已有约2,000人次遭拒入境.

黎栋国表示,深圳海关亦会加强打击走水货的力度,包括进行即时通报、增加两地情报交流和加强旅客检查.

另外,运输及房屋局局长张炳良表示,港铁(0066.HK)亦将从下周一(4日)开始,收紧东铁线(即往罗湖及落马洲口岸)的旅客携带行李重量,由现时的32公斤减至23公斤.港铁亦会在大埔墟和火炭站加强行李重量检查,并增加相关检查人员数目,与加强车厢巡查,以打击水货客活动.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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