恒隆地产称在香港以低价买资产机会较少 在内地则有可能

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月11日 - 中港两地经济转弱，一向＂拥抱熊市＂的恒隆地产(0101.HK)主席陈启宗周三表示，在香港＂捡便宜货＂（低价买入资产）会难一些，在内地则有此可能，但公司只会聚焦在二线城市物色收购机会。
对于早前人民日报刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，判断中国经济运行将是＂L＂型的走势。陈启宗接受媒体采访时表示，他对此理解是中国经济要相当时间才能恢复。
＂我看不到短期内（有何政策）会（令经济）有何增长。＂他指出，有些政策如一带一路等长远来说有利，而弊处很少，这些政策则不怕做。
＂只要upside（好处）大一些，就应去做。＂他说。
对于有意见认为中国在2008年应对金融海啸时推出的4万亿经济刺激措施，造成现在对经济的负面影响，陈启宗认为这只是事后孔明之见，他认为4万亿的决定是对的，只是执行上有太多漏洞，贪污是其中一个原因。
恒隆地产近年已将主战场转往发展内地二线城市及香港购物商场营运，但却碰上中港两地的零售业寒冬。陈启宗表示，香港零售市道长远来说仍是可以的，因始终本地有700万居民＂要吃要住＂，虽然访港内地旅客减少，但仍有一定的客量支持。目前零售业寒冬部份原因是早年市道因内地客的大额消费而太过火热，令部份业界以为此为常态，但事实则未必。
虽然市道欠佳，但他认为，在香港＂捡便宜货＂的机会比较难，反而在内地则可能有机会，但公司只会选择二线城市，且须地点优越，面积够大，且要有优秀的设计才符合公司收购的要求。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。