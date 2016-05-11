恒隆地产称在香港以低价买资产机会较少 在内地则有可能

路透香港5月11日 - 中港两地经济转弱，一向＂拥抱熊市＂的恒隆地产(0101.HK)主席陈启宗周三表示，在香港＂捡便宜货＂（低价买入资产）会难一些，在内地则有此可能，但公司只会聚焦在二线城市物色收购机会。

对于早前人民日报刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，判断中国经济运行将是＂L＂型的走势。陈启宗接受媒体采访时表示，他对此理解是中国经济要相当时间才能恢复。

＂我看不到短期内（有何政策）会（令经济）有何增长。＂他指出，有些政策如一带一路等长远来说有利，而弊处很少，这些政策则不怕做。

＂只要upside（好处）大一些，就应去做。＂他说。

对于有意见认为中国在2008年应对金融海啸时推出的4万亿经济刺激措施，造成现在对经济的负面影响，陈启宗认为这只是事后孔明之见，他认为4万亿的决定是对的，只是执行上有太多漏洞，贪污是其中一个原因。

恒隆地产近年已将主战场转往发展内地二线城市及香港购物商场营运，但却碰上中港两地的零售业寒冬。陈启宗表示，香港零售市道长远来说仍是可以的，因始终本地有700万居民＂要吃要住＂，虽然访港内地旅客减少，但仍有一定的客量支持。目前零售业寒冬部份原因是早年市道因内地客的大额消费而太过火热，令部份业界以为此为常态，但事实则未必。

虽然市道欠佳，但他认为，在香港＂捡便宜货＂的机会比较难，反而在内地则可能有机会，但公司只会选择二线城市，且须地点优越，面积够大，且要有优秀的设计才符合公司收购的要求。（完）