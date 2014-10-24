综述：香港内房债未受内地调控政策松绑提振 两地收益率背离

图为中银香港总部外的人民币服务促销广告。 REUTERS/Bobby Yip

作者 李然

路透北京10月24日 - 内地房地产调控政策松绑举措出台后，在香港发行的房地产债却对利好有些“充耳不闻”，呈现价格下跌、收益率上行，与内地同类产品近期表现背道而驰。

分析人士认为，两地的房地产债走势背离除了在资产的货币属性有根本区别之外，投资者风险偏好和投资风格也大相径庭，房地产边际改善的预期对于境外债券投资而言影响有限。

“境外地产债的下跌与整体海外风险偏好下降有关，与境内的地产债上涨不矛盾。”国泰君安研究报告指出，“无需担心香港房地产债走势对内地房地产债的影响，二者过去不同步，未来也不会同步。”

以首创股份CN1182181=和首创香港BNYHFB14013=做为对比，受十一前后陆续出台的房地产限购政策松绑消息提振，其内地债券价格上涨、收益率自10月9日的5.32%降至周五时的4.887%，而香港发行的点心债收益率同期则从4.576%涨至4.696%。

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国泰君安报告认为，香港上市房地产债作为一种外币资产，主要受美元、离岸人民币表现以及相关资产整体走势影响，与境内人民币债券并没有直接的相关性。

香港发行的用人民币计价、结算的债券是一种离岸人民币资产，承担离岸人民币的汇率和利率风险，实际上也是一种外币资产。这意味着与在岸人民币资产表现缺乏直接相关性，而与境外资产整体走势相吻合。

报告并称，境内房地产债的交易逻辑取决于投资者对房地产边际改善的预期，而境外房地产债则更多的是基于对中国房地产市场的中长期判断。

“香港投资者相对远离内地房地产市场，更多需基于大类资产配置的长线思维，信用基本面上更多地甚至在反映房地产行业的长期不确定性。”报告写道。

此外，从债权人的法律地位以及实际地位来看，香港房地产债债权人的受偿地位实际上不如境内房地产债债权人，境内刚性兑付也会给债权人带来超预期的保护。“从这个意义上讲，（香港房地产债）也应该给予合理的溢价。”

离岸人民币债市近期也受到负面信用事件继续冲击，导致低等级离岸人民币债券表现低迷。中国中信证券(600030.SS)海外债券市场周报认为，信用风险和美元升值将继续影响债市表现。

雅居乐10月10日发布公告称，董事会主席及总裁陈卓林自9月末开始被昆明市检察院执行指定居所居住的措施，2.4年雅居乐债收益率飙升921bps至15.7%。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 71,210.0 220

2. 渣打 46,915.0 151

3. 星展 23,593.7 65

4. 法巴 21,341.8 72

5. 中国银行 17,016.3 35

**本周市场动态**

--渣打国际商业银行周三宣布，已为台湾的半导体零组件通路商大联大控股(3702.TW)在上海自贸区完成人民币双向资金池业务，并跨境汇出首笔资金。

--两位消息人士周二指出，台湾首批证券商发行宝岛债均已定价完毕，再为宝岛债市场增添新型态发行人。

--新加坡交易所周一推出人民币期货合约交易，包括美元/离岸人民币期货<0#SUC:>和人民币/美元期货合约<0#SNY:>，合约规模分别为10万美元和50万人民币。

--英商渣打银行台湾总经理陈铭侨周五称，今日香港点心债发行规模是台湾宝岛债的50倍，为何发行人、投资者要去香港买点心债不来台湾买宝岛债，其中最大障碍是台湾有课扣缴税率。（完）

(审校 杨淑祯)

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