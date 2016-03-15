今年中国大陆消费者奢华品需求仍强劲 香港需求更谨慎--报告

路透上海3月15日 - 最新调查报告显示，今年中国大陆消费者对奢华品的需求依然强劲，而香港奢华品市场整体需求萎缩，香港消费者对于奢华品消费的态度比去年更谨慎。

全球最大独立公关公司之一罗德公关与亚洲领先的市场研究公司精确市场研究中心共同发布的报告显示，42%的大陆消费者今年计划增加对各类奢华品的消费支出，而香港的这一比例由去年的30%下降至25%。

对于大陆和香港的消费者而言，旅游仍是排名第一的奢华消费品。报告称，53%的大陆消费者表示未来一年计划增加奢华旅游方面的支出，较去年调查时50%有所上升，这个结果向大陆旅游业释放出积极信号，中国游客将进一步拉动境外奢华品消费市场的增长。而香港消费者对于奢华旅游的消费意愿再次呈下降态势，今年该比例较上年下降5%。

大陆地区奢华品消费者每年平均国内旅行四次，境外旅游三次；香港消费者每年平均境外旅行3.7次。日本、台湾和中国大陆是香港消费者首选旅游目的地，大陆奢华旅游目的地则以香港为首，其次是法国和日本。

该份中国奢华品报告的调研样本来自中国大陆和香港的1,341名消费者，其中1,040名消费者来自大陆的120余座城市，来自国内一、二、三线城市的分别约占三成、四成和三成。中国大陆受访者的平均家庭年收入为83.4万元人民币，香港则为95.7万港元。

在此次调查中，大陆和香港消费者在购买产品或服务时对于中国元素的关注程度不同。近六成大陆消费者称融入中国元素极为重要或非常重要，而持此观点的香港消费者比例仅11%。

多数大陆消费者（55%）表示偏爱“象征好运的元素”，排名第二的为反映中国传统的元素，而中国传统元素恰是香港消费者最为看重的（44%受访者）。

中国消费者已是全球奢侈品市场的最大买家，每年买走全球近半数奢侈品。不过随着中国富人境外旅游的增多，他们在国内本土的奢侈品消费额前几年在减少。

全球咨询机构贝恩1月发布其中国奢侈品市场研究报告称，去年大陆奢侈品市场出现2%左右的下滑，市场规模降至约1,130亿元人民币，为连续第二年下滑。不过随着一些领先品牌的全球价差调整措施等，可能会刺激在中国的销量增长，今年国内市场有望迎来反弹。（完）