综述：中港股市跌声一片 内地投资人更青睐抄底低估值港股

作者 林琦

路透上海1月27日 - 中国内地和香港股市今年初均遭遇“大熊”厄运而连番暴跌，但相比之下估值较低的香港股市，对于内地投资者似乎更有吸引力。数据显示，不少国内投资者已出手抄底港股。

今年以来，在上证所挂牌交易的场内QDII（合格境内机构投资者）基金--易方达恒生中国企业交易型开放式基金(510900.SS)规模增长约15%。而自去年11月12日以来，沪港通的南向交易规模已连续50多天净买入，资金净流入近400亿港元。

“我认为投资H股ETF是个正确的选择，目前恒指估值处于接近历史最低位。之前曾出现过几次这样的大机会，后面几年的表现都非常好。”家住湖北的投资人朱海峰对路透表示。

这位31岁的投资人已有近十年的投资股票经验。据他介绍，他近期已配置了一大半仓位的高息H股，同时也配置了三生制药(1530.HK)、高鑫零售(6808.HK)之类的高估值高成长股，他希望通过持有若干个不同类型的个股来分散风险。估值较低的港股和B股已占据他的资产组合65%以上。

他说，若是对港股投资没有经验的投资者，可以直接购入恒生指数的ETF基金。

中国股市沪综指.SSEC周二收盘暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，而恒生指数.HSI亦收跌2.5%。年初以来，沪综指已累计跌逾20%，恒生指数亦下跌超过12%。

据汤森路透数据，截止周二，恒生指数成份股的市净率为1.09，恒生国企指数.HSCE成份股的市净率更是低至0.92，这意味恒生国企成分股的市价已大面积跌破其帐面值。而A股市场估值明显偏高，沪综指和沪深300指数.CSI300成份股的市净率分别为1.62和2.77。

随着今年来港股持续走低，易方达恒生中企基金的份额却明显增长。据上海证交所数据，截止周二，该只ETF的份额数至69.06亿份，较去年底增长约三成。

易方达基金资深帐户经理杨俊指出，今年1月份香港市场哀鸿遍野，H股ETF产品的净值走跌，但其份额却在扩张。这背后的原因主要是H股看似比较便宜，估值水平仅6倍左右，已在历史最低位附近。

**机构观点仍谨慎**

港股通和H股ETF的投资人大多是个人或小机构，其资金流向一定程度上反映了他们对抄底港股的乐观情绪。但在部分投行或券商分析师眼中，目前的港股投资并非那么乐观。

开源证券分析师杨海指出，港股虽然便宜，但与国际市场相通，受国际因素影响较大。现在整体大环境不好，全球避险情绪较高，且海外投资者担忧中国可能出现系统性风险或黑天鹅事件，这些都对港股的估值不利。

瑞银H股策略分析师陆文杰近日表示，海外投资者对港股存在两个担忧，首先是中国供给侧改革下是否会令企业债务问题爆发，债务违约情况是否会大面积蔓延；其次就是人民币汇率波动加大后，中国央行政策立场的变化。

他说，企业债务问题和人民币政策目标的变化，给市场带来很多不确定性。对国际投资者来说，在这些不确定性被消除之前，很难会对中国H股市场大幅加仓。

私募资产管理机构--盈峰资本海外投资部投资总监朱明亦指出，当前并非出手港股的最好时机。

他说，“港股中的金融股和地产股与中国宏观经济密切相关，业绩的弹性相当大。只有外界对中国经济预期出现改观，才有可能带来较好的出手机会。”

不过，中期而言，港股录得正回报的概率较高。

“香港的估值相当低，比起大多亚洲市场而言，也是便宜的。”荷宝亚洲投资管理中心中国首席投资总监缪子美表示，在目前估值下，港股全年还是会有正回报的，但回报率比上年要低。（完）