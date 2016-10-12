2017年中国和香港股票表现更胜一筹 因宏观环境改善--惠理

路透香港10月12日 - 香港上市的基金公司惠理集团(0806.HK)周三称，预期2017年中国和香港股票表现更胜一筹，因宏观环境改善，且深港通的推出以及A股获纳入MSCI环球指数将刺激资金流入。

惠理基金投资董事王焱东在记者会上称，今年市场相对波动，尤其在上半年，投资者承险及避险情绪并存，但随着中国经济趋稳，企业盈利第三季开始重拾增长动力，中港股市在来年将相对更加稳定。

“明年宏观因素相对今年有所减弱，令全球投资者对香港股票配置转向正面，加上中国内地投资者对港股兴趣增加，资金流入将利好股市表现。”他说。

他并称，深港通年内开通后，明年A股获纳入MSCI环球指数的机会大大增加，如果股市回稳，QDII2（合格境内个人投资者境外投资制度）推出的机会亦会提升，这些因素均会刺激资金入市。另一方面，美联储如年内落实第二次加息，那么第三次加息的概率就会大减及加息争议降低，不过，投资者仍要注意宏观形势变化，例如意大利、法国会否进行类似英国脱欧的公投。

由年初至今，美国道琼斯.DJI和英国富时.FTSE分别累计升4%及13%，中国沪综指.SSEC则下跌13%，港股恒生指数.HSI及恒生国企指数.HSCE分别升7%及0.13%。

惠理基金的股票投资团队认为，明年投资者的风险偏好将回归中性，市场焦点重新回到个股筛选，A股、H股及香港红筹股有望引领新兴市场跑赢。

“投资者将意识到中国股票的增长和估值仍保持合理且具吸引力的水平，看淡中国的环球投资者有可能随时扭转投资取态。”王焱东说。

在中国相关的股份当中，他认为有三类公司具有更佳的投资潜力，分别是拥有全球性业务的中国公司、中国服务业以及中国房地产。

尽管市场认为中国房地产存在隐忧，但王焱东指出，房地产市场在过去18个月录得强劲的销售增长，即使个别地方政府出台措施控制楼市升势可能会导致楼价回调，但相信只是调整而非大跌，预期交易量将会下降，但楼价会相对平稳，而内房股的收益率高于中国政府债券，且公司的资产负债状况大大改善，是逆向投资的最佳选择。

“内地投资者不会盲目杀入港股市场，他们会看估值，例如内银股的估值比半年前已没那么吸引，反而香港内房股比A股价格低一半，国内保险等机构投资者频频‘举牌’房地产股票，相信他们对香港的内房股兴趣亦会增加。”他说。（完）