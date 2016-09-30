沪港通及深港通下 上市公司配股监管遵循对等原则--媒体

路透上海9月30日 - 据上海证券报网站，中国证监会周五明确了内地与香港股票市场交易互联互通机制下上市公司配股的有关安排，例如要遵循对等原则，原则上不额外增加要求。

互联互通机制包括目前已实施的沪港通及预计于11月将推出的深港通。中国证监会周五还正式发布互联互通机制的相关规定，沿用了沪港通试点时相关规定的法律适用原则及大部分制度安排的内容。

该规定同时有三方面变化：将适用范围由沪港通扩展至沪港通和深港通；明确沪港通和深港通的投资者适当性管理遵循属地管理原则；为未来货币兑换机制的完善预留了制度空间。

证监会指出，两地证监会在处理互联互通机制下上市公司配股的有关事宜时，将遵循三点原则：第一是对等原则，关于对方上市公司向本地投资者配股的监管问题上，两地大体相当，一方原则上不额外增加要求；其二是监管相互信赖原则；其三是不明显增加上市公司负担的原则，对于对方上市公司向本地投资者配股的，两地证监会对于上市公司提交材料的原则基本一致。 证监会称，下一步中国证监会将根据互联互通机制下上市公司配股的实践情况，进一步完善安排，确保互联互通机制平稳运行。（完）