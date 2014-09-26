沪港通技术系统准备就绪 下月联网实盘模拟测试--证监会

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京9月26日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五称，目前沪港通技术系统准备就绪，在国庆节（10月1日）之后，还要进行沪港联网实盘模拟测试、投资者开通交易权限、市场风险揭示等沪港通启动准备工作。
他在每周新闻例会上表示，近期证监会主席肖钢等证监会主要领导分别率队对上证所、中国结算及部分证券公司的沪港通业务准备进行了现场检查。此次检查内容包括沪港通规则及管理制度、技术系统、投资者适当性管理和投资者管理、风险管理、应急准备等方面。
他说，从检查结果看，有关各方的业务方案比较成熟，相关规则体系、业务流程基本定型，技术系统准备就绪。
邓舸尚未透露沪港通具体实施时间。据熟知情况的人士周五稍早对路透称，沪港通预期于10月27日开始实施。（完）
(发稿 李贺; 撰写 林琦; 审校 张喜良)
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