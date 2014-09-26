沪港通技术系统准备就绪 下月联网实盘模拟测试--证监会

他在每周新闻例会上表示，近期证监会主席肖钢等证监会主要领导分别率队对上证所、中国结算及部分证券公司的沪港通业务准备进行了现场检查。此次检查内容包括沪港通规则及管理制度、技术系统、投资者适当性管理和投资者管理、风险管理、应急准备等方面。