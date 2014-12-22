沪港通交易平淡 仍需克服监管障碍

路透香港12月22日 - 具有里程碑意义的沪港通开通一个月以来，需求一直比较平淡，且大部分交易活动来自短线投机客。

当局本希望共同基金、养老金和民营银行成为沪港通的基础。但据参与该计划的大型券商的五位交易员称，该计划11月中旬启动后，最初的交易主要来自对冲基金和银行自营交易。

虽然内地股市近期大幅上涨，监管方面的障碍使大批投资机构对沪港通望而却步，金融行业和监管层原本期望这些机构能带来的稳定业务也未能实现。

市场人士称，要经过数月时间后，长期投资者才会参与到该计划中来，因为他们需找到应对该计划特殊要求的途径。

满地可银行私人银行亚洲执行长Robert Cormie对路透表示，“我们没有参与该计划的原因，是操作方面的问题仍待解决，我们倾向于透过上市交易基金(ETF)进入内地市场。”

该机构的投资长Edmund Yun也表示同意，并指出一系列障碍，包括受益所有权、税务和交易结算等。

对冲基金使用银行的机构经纪服务，这有助于他们更为灵活地应对监管限制。机构经纪通常持有对冲基金的股票投资组合，以帮助迅速达成交易决策，所以他们不受受益所有权限制的影响。

例如，根据沪港通相关规定，希望出售沪市股票的基金，必须提前一天把这些股票交付给经纪商。其他主要股票市场都没有这么奇特的规定。

虽然监管机构已在寻找鼓励长线资金进入的方法，包括推出沪港通基金快速审批程序，但行业人士表示，说服退休基金参与可能要花费数月时间。

根据沪港通规定，每日北上的沪股通资金限额为130亿元人民币(21亿美元)，南下的港股通资金限额则为105亿元人民币。

一般情况下，上述限额仅有一少部分被使用，上周一北上与南下资金共计235亿元人民币的限额仅使用了10%，为沪港通启动以来的最低水平。

沪港通股票交易量图表：reut.rs/1wDkcHU

**额度使用比例较低**

像汇丰控股(HSBA.L)、渣打银行(STAN.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)花旗银行(C.N)等提供综合服务的经纪商，预计可赢得沪港通的多数市场份额。不过监管不确定性限制了他们主导资金流动的能力。

而交易商表示，瑞银集团UBSG.VX等拥有私人财富业务的银行，以及高盛(GS.N)、瑞士信贷CSGN.VX和中信里昂证券等拥有强大的对冲基金网络的银行，抢走了最初的市场份额。

沪综指.SSEC自沪港通推出以来上涨近25%，也推动了这种情况的出现，因对冲基金认为通过沪港通购买中国股票，比从投资银行“租借配额”要便宜。通过“租借配额”，投资者从能够进入中国股市的银行购买衍生产品。

两位交易员表示，更让香港股票交易所觉得郁闷的是，配额的使用慢于预期，意味着营收不大可能有太大增长。

欧洲一家银行的人士说，虽然起初沪股通资金流量较大，但港股通资金情况一开始就让人失望，因为苛刻的资格要求限制了投资者的参与。

中信里昂证券对中国投资者的调查发现，90%愿意投资香港股市。不过，按照目前实施的最低投资额50万元人民币(80,405美元)要求，这一比例降到了20%。

香港股市.HSI自沪港通推出以来下跌逾5%，也让投资者对港股需求降温。

虽然额度用得比较慢，但投资者还是寄望MSCI明年上半年重新评估时能在新兴市场指数中纳入更多的大陆个股，因为沪港通消除了阻止更多中国股票进入该指数的最大障碍之一。

预计到那时，长线投资者的参与程度将会上升，但仍然会较慢。

“预计未来几个月专门做多的基金将会有更多参与，”亚洲证券业与金融市场协会股市主管Nick Ronalds说。(完)

(编译 张荻/徐文焰/郑茵 审校 王丽鑫/张涛)

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