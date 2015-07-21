内地香港A+H股股价对比表--7月21日

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:46时，1港元=0.80109人民币)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为41.94%，低于上交易日收盘的43.58%。
公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价
深物业 (000011.SZ) (200011.SZ) 11.13 7.29 1.91
南玻 (000012.SZ) (200012.SZ) 13.28 7.80 2.13
深康佳 (000016.SZ) (200016.SZ) 30.16 15.36 2.45
ST中华 (000017.SZ) (200017.SZ) 13.08 6.52 2.50
ST中冠 (000018.SZ) (200018.SZ) 27.10 13.40 2.52
深深宝 (000019.SZ) (200019.SZ) 13.32 9.45 1.76
深华发 (000020.SZ) (200020.SZ) 22.26 8.02 3.46
深赤湾 (000022.SZ) (200022.SZ) 26.69 19.59 1.70
招商地产 000024.SZ 200024.SZ 31.64 22.39 1.76
特力 (000025.SZ) (200025.SZ) 22.03 10.80 2.55
飞亚达 (000026.SZ) (200026.SZ) 14.13 8.89 1.98
一致药业 (000028.SZ) (200028.SZ) 72.00 45.05 2.00
深深房 (000029.SZ) (200029.SZ) 9.68 6.14 1.97
ST盛润 (000030.SZ) (200030.SZ) 13.43 7.87 2.13
深南电 (000037.SZ) (200037.SZ) 9.85 6.10 2.02
深纺织 (000045.SZ) (200045.SZ) 12.37 7.78 1.98
方大集团 (000055.SZ) (200055.SZ) 11.35 7.14 1.98
深国商 (000056.SZ) (200056.SZ) 27.80 12.01 2.89
深赛格 (000058.SZ) (200058.SZ) 14.73 7.03 2.62
宝石 (000413.SZ) (200413.SZ) 9.44 6.00 1.96
小天鹅 (000418.SZ) (200418.SZ) 24.67 18.57 1.66
粤高速 (000429.SZ) (200429.SZ) 6.42 3.65 2.20
晨鸣纸业 (000488.SZ) (200488.SZ) 8.56 4.83 2.21
ST珠江 (000505.SZ) (200505.SZ) 10.44 6.74 1.93
美菱电器 (000521.SZ) (200521.SZ) 8.04 5.61 1.79
大冷股份 (000530.SZ) (200530.SZ) 15.55 8.46 2.29
粤电力 (000539.SZ) (200539.SZ) 10.75 6.84 1.96
佛山照明 (000541.SZ) (200541.SZ) 10.97 6.72 2.04
江铃汽车 (000550.SZ) (200550.SZ) 35.73 31.82 1.40
沙隆达 (000553.SZ) (200553.SZ) 12.25 7.52 2.03
苏常柴 (000570.SZ) (200570.SZ) 10.50 5.71 2.30
威孚高科 (000581.SZ) (200581.SZ) 28.08 28.31 1.24
古井贡酒 (000596.SZ) (200596.SZ) 36.73 27.26 1.68
ST东海 (000613.SZ) (200613.SZ) 10.69 5.73 2.33
长安汽车 (000625.SZ) (200625.SZ) 18.70 16.88 1.38
京东方 (000725.SZ) (200725.SZ) 4.26 3.23 1.65
鲁泰 (000726.SZ) (200726.SZ) 14.33 11.35 1.58
本钢板材 (000761.SZ) (200761.SZ) 7.11 3.84 2.31
张裕 (000869.SZ) (200869.SZ) 41.95 27.16 1.93
附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。(完)
(整理 梁慧仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。