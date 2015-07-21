版本:
中国
中国财经 | 2015年 7月 21日 星期二 17:34 BJT

内地香港A+H股股价对比表--7月21日

路透香港7月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:46时，1港元=0.80109人民币)

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为41.94%，低于上交易日收盘的43.58%。

公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价

深物业 (000011.SZ) (200011.SZ) 11.13 7.29 1.91

南玻 (000012.SZ) (200012.SZ) 13.28 7.80 2.13

深康佳 (000016.SZ) (200016.SZ) 30.16 15.36 2.45

ST中华 (000017.SZ) (200017.SZ) 13.08 6.52 2.50

ST中冠 (000018.SZ) (200018.SZ) 27.10 13.40 2.52

深深宝 (000019.SZ) (200019.SZ) 13.32 9.45 1.76

深华发 (000020.SZ) (200020.SZ) 22.26 8.02 3.46

深赤湾 (000022.SZ) (200022.SZ) 26.69 19.59 1.70

招商地产 000024.SZ 200024.SZ 31.64 22.39 1.76

特力 (000025.SZ) (200025.SZ) 22.03 10.80 2.55

飞亚达 (000026.SZ) (200026.SZ) 14.13 8.89 1.98

一致药业 (000028.SZ) (200028.SZ) 72.00 45.05 2.00

深深房 (000029.SZ) (200029.SZ) 9.68 6.14 1.97

ST盛润 (000030.SZ) (200030.SZ) 13.43 7.87 2.13

深南电 (000037.SZ) (200037.SZ) 9.85 6.10 2.02

深纺织 (000045.SZ) (200045.SZ) 12.37 7.78 1.98

方大集团 (000055.SZ) (200055.SZ) 11.35 7.14 1.98

深国商 (000056.SZ) (200056.SZ) 27.80 12.01 2.89

深赛格 (000058.SZ) (200058.SZ) 14.73 7.03 2.62

宝石 (000413.SZ) (200413.SZ) 9.44 6.00 1.96

小天鹅 (000418.SZ) (200418.SZ) 24.67 18.57 1.66

粤高速 (000429.SZ) (200429.SZ) 6.42 3.65 2.20

晨鸣纸业 (000488.SZ) (200488.SZ) 8.56 4.83 2.21

ST珠江 (000505.SZ) (200505.SZ) 10.44 6.74 1.93

美菱电器 (000521.SZ) (200521.SZ) 8.04 5.61 1.79

大冷股份 (000530.SZ) (200530.SZ) 15.55 8.46 2.29

粤电力 (000539.SZ) (200539.SZ) 10.75 6.84 1.96

佛山照明 (000541.SZ) (200541.SZ) 10.97 6.72 2.04

江铃汽车 (000550.SZ) (200550.SZ) 35.73 31.82 1.40

沙隆达 (000553.SZ) (200553.SZ) 12.25 7.52 2.03

苏常柴 (000570.SZ) (200570.SZ) 10.50 5.71 2.30

威孚高科 (000581.SZ) (200581.SZ) 28.08 28.31 1.24

古井贡酒 (000596.SZ) (200596.SZ) 36.73 27.26 1.68

ST东海 (000613.SZ) (200613.SZ) 10.69 5.73 2.33

长安汽车 (000625.SZ) (200625.SZ) 18.70 16.88 1.38

京东方 (000725.SZ) (200725.SZ) 4.26 3.23 1.65

鲁泰 (000726.SZ) (200726.SZ) 14.33 11.35 1.58

本钢板材 (000761.SZ) (200761.SZ) 7.11 3.84 2.31

张裕 (000869.SZ) (200869.SZ) 41.95 27.16 1.93

附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。(完)

(整理 梁慧仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐