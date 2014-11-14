香港投资者可参与A股配股 内地股民暂无权参与港配股超申

路透北京11月14日 - 中国证监会周五称，中国A股上市公司配股时，亦需通过沪港通向香港投资者配股。香港上市公司配股申请在取得香港联交所核准后，应当将申请材料、核准文件报中国证监会。

证监会网站新闻稿称，由于技术系统原因，沪港通开通初期，对于香港上市公司供股和公开招股（公开配售），内地投资者在原股东比例内申报，暂不参加港股配股超额申报。

新闻稿表示，中港两地证监会处理沪港通下配股有关事宜将遵循对等原则、监管相互信赖原则和不显着增加上市公司额外负担原则。

新闻稿解释称，关于对方上市公司向本地投资者配股的监管问题，两地在监管内容、监管方式和监管程序等方面大体相同或相当，一方原则上不单方面额外增加其他监管要求。

同时，在不改变两地市场现行规定的基础上，上市公司继续遵守上市地的监管规定及业务规则。对于对方上市公司向本地投资者配股的，两地证监会仅在形式上依法进行监管，主要依赖于对方的监管。

对于对方上市公司向本地投资者配股的，两地证监会对上市公司提交材料的内容要求基本一致，上市公司基本无需额外制作材料。A股上市公司向香港证监会提交申请材料的内容，应与向中国证监会提交材料一致。（完）

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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