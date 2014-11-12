专访：松绑香港居民兑换上限意义深远 人民币实现“属地化”--中银香港

路透北京11月12日（作者 李然） - 中银香港(2388.HK)发展规划部副总经理鄂志寰周三在接受路透电话专访时称，取消香港居民人民币兑换上限本身是沪港通水到渠成的配套措施，但其重要意义在于人民币业务在香港实现“属地化”，得以与美元、欧元等国际货币一视同仁而不再有额外的特殊限制。

这不但为沪港通提供了资金支持，也将为香港的人民币个人业务提供发展契机，包括人民币贷款、融资、债券等业务都有望放开，从而鼓励个人客户更多使用人民币做资产安排，有利于在一定程度上提升该市场的人民币流动性，并为银行等金融机构提供更多业务机会。

“取消两万块限制本身是一个小事儿，但我感觉围绕沪港通会有更多的需求出来。银行、金融机构可以围绕沪港通来做更多的产品和开发，市场需求会进一步上升，人民币会有更多的投资产品、投资选择、投资渠道和机会，参与者会越来越多。” 鄂志寰说。

她指出，现在海外人民币市场在不断发展，台湾、新加坡和欧洲市场都在崛起，香港虽然是起步最早、规模最大的市场，但两万块限制还是有些变相地捆住了自己的手脚。现在放开以后就跟其他市场在同样的规则下面去运作了，有利于提升香港在整个全球离岸市场中的规模和影响。

香港金融管理局（HKMA）周三称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。现时，香港居民个人客户可以人民币兑换港元或以港元与参加行（只限于持牌银行）兑换人民币，现金兑换的上限是每人每次交易20,000元人民币等值，通过存款帐户进行兑换的上限是每人每日20,000元人民币。

鄂志寰说，这对于香港离岸市场有着特别的意义，“原来个人客户那么多限制，很不便呀，开个帐户要投资、要做资金管理都很难很麻烦，每天两万就得连续去换。现在就很便利了，个人投资者有更多的选择了，可以去拿人民币做其他投资和安排。”

中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。

**沪港通“北上”资金料更多**

对于沪港通开闸后，该渠道下净资金流动将呈现“北上”还是“南下”，市场众说纷纭。鄂志寰对此着眼点更放在海外投资者可获得进入中国资本市场渠道这一点，认为沪港通资金呈现净流入内地A股市场的可能性偏大。

她认为，境外个人和机构都将有机会通过沪汇通到中国资本市场进行资产配置，对于国内证券市场而言，是通过对香港开放、实际实现对全球投资者一定程度的、有限额的开放，从这个角度讲流入内地的资金会更多一些。

不过鄂志寰认为，沪港通资金即便呈现净流入，也并不会给离岸人民币汇率带来非常明显的升值压力。她认为，沪港通开通之后，跨境资金流通也会随之增多，意味着在岸和离岸人民币汇率市场的分隔会越来越小，有利于整个人民币汇率机制的进一步推进。

“现在香港离岸市场规模已经很大了，外汇交易量也很高，现在这个限额下的影响还是相对有限。池子这么大，大海里的几滴水，影响还是有限的。”在她看来，人民币汇率的升贬更多还是取决于传统的基本面因素，如贸易顺差等。

风险方面她表示，最初设立两万块限额有热钱及资金出入风险等方面的考虑，但目前香港离岸人民币资金池已经突破一万亿元，市场成熟程度明显加深，流动性风险的防范、管理和承担水平也比原来强了，加之金管局已经在流动性提供等方面做了不少铺垫，使放开限制后整体风险可控。

香港金融管理局（HKMA）上周称，自本周一（10日）起透过回购协议，向参与人民币业务的认可机构提供不超过100亿元人民币的日间资金，以提高市场流动性及在港进行支付的效率。 （完）

(审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。