综述：沪港通首航“北热南冷” 蓝筹及稀缺成首选投资思路

作者 林琦

路透上海／香港11月17日 - 作为近年来中国资本市场国际化最大一步的沪港通机制周一顺利启动，海外资金投资A股（俗称北向）的热络程度明显高于国内投资者投资港股（南向），而价值低估的蓝筹股及稀缺行业成为投资首选。

虽然沪港这两大资本市场的互联互通仍是有限度的，但对沪港两地仍是意义深远，为双方引入新的投资者和资金，加速双方的融合和合作。曾有市场人士乐观估计，若未来沪港通全线放开，无形中将形成一个统一市场，双方合力有望成为全球第三大证交所。

“（沪港通）优化了市场结构，为境内外投资者提供便利和机会，有利于投资者分享两地经济发展成果，有利于扩大两地资本的深度和广度。”中国证监会主席肖钢在出席上证所沪港通启动仪式时表示。

港交所行政总裁李小加则表示，＂沪港通是全球最大一次资产重新分配，开通后将有很多事情会发生。＂

11月17日确实是一个中国资本市场值得纪念的日子。相对于原先的合格境外机构投资者（QFII），人民币合格境外机构投资者（RQFII）以及合格境内机构投资者（QDII）制度，沪港通机制建立一个相对透明和灵活的跨境投资渠道。

在启动仪式上，沪港证交所分别向对方赠送了一份有纪念意义的礼物，港交所的礼物是最早H股上市的九张原始股票，而上海证交所则回赠了上海股市最早八只股票的实物股票。

沪港通北向额度周一并未出现此前有些人预期的“秒杀”场景，额度使用井然有序。13:57，周一的沪港通北向额度.NQUOTA.SH每日130亿元额度已用完，意味着130亿元离岸人民币涌入A股市场；而南向额度.SQUOTA.HS当时仅用了每日额度105亿元的逾一成，约13.74亿元。

沪港通的启动，令离岸人民币（CNH）受追捧，北京时间12:17，香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.1251/72元，上一交易日尾盘报6.1291元。由此并带动境内人民币兑美元CNY=CFXS跟随上涨。

沪港通由国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元，港股通总额度为2,500亿元。

**蓝筹和稀缺品种受益**

沪港通启动后，大量海外资金集中涌入令部分蓝筹股受益，例如已被A股投资者冷落许久的上海汽车(600104.SS)曾快速至涨停，大盘亦一度冲高1.2%并创下三年来的盘中新高。不过随着外资流入放慢，大盘的涨幅有所缩减，维持高位震荡。

据上海证交所方面透露，沪股通的首笔交易品种为伊利股份(600887.SS)，而港股通为长江实业(0001.HK)。

“早晨高开，主要是香港资金一下子打进来，打完后，A股就切换到国内资金主导了。”东北证券分析师沈正阳表示。

上证综指.SSEC早盘收报2,495.800点，涨16.976点或0.68%，早盘高点为2,508.767点；香港恒生指数.HSI早盘则下跌0.47%。而台湾股市则全日收盘下跌1.1%，投资者担心沪港通启动后将吸引资金离开台湾市场。

申银万国研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，从交易市况来看，A股受追捧的板块包括传媒、生物医药、高铁概念等一些稀缺品种。放眼未来，蓝筹股和券商股受益于沪港通最大，A股指数受这些权重股支撑亦将向好。

“A股市场投资风格将有所改变，更加强调长期投资、价值投资。”他说。

中金公司首席策略分析师王汉锋建议，看重稳定收益的投资者，可考虑高股息、低估值类A股独有股票，关注建发股份(600153.SS)、上汽、京能电力(600578.SS)、福耀(600660.SS)等个股（一致预期股息率在5%以上），而已有QFII 额度、考虑把现有用于沪市的额度转到深市的投资者，可以关注云南白药(000538.SZ)、美的(000333.SZ)等深市个股。

**制度建设将继续**

在克服诸如换汇、税收等关键困难后，沪港通周一顺利启动。之后，沪港两地还需要进一步的完善，例如扩大投资品种、交易制度的接轨等等。

钱启敏指出，未来A股市场的交易制度建设将更加国际化，例如T+0制度及涨跌停制度可能有所改变。

他还认为，短期来看，南向资金并不活跃。除了国内大量民企及高净值人群此前已经开始海外配置资产等原因外，针对国内投资者的香港市场宣传与教育亦不充分，这些投资者对大多港股公司并不了解，且公司信息和交易行情的获取并不方便。

港交所稍早宣布，从沪港通业务开闸到今年年底，港交所向内地所有港股通投资者免费开放十档即时行情。这意味着，自2015年起，只对投资者免费提供一档行情。

而官方目前设定的人民币兑港币兑换汇率过高，亦令港股通投资者增加不少成本。上证所周一公布的参考汇率为0.7671/0.8145，相当于5.8%的汇率差；而国内各银行外汇挂牌价格明显便宜许多，例如中行的港币挂牌汇率为0.7819/0.7912。

一位交易员惊叹，“虽然实际结算汇率会小于参考价，但差距还是很大。港股通除非长线，短线可能要亏死。”

而港交所行政总裁李小加预期，未来把IPO（首次公开发行新股）和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，将是以月计而不是以年计的事情。未来将深圳股票与港股互联互通，也只是时间问题。

相当多机构预期，若沪港通机制运行平稳，深港通机制将在明年年内上线。随后，诸如纽约、伦敦，新加坡等海外股市与国内资本市场的互联互通亦有较大的可能性。

中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏还指出，加强与成熟市场的互联互通还可以加速国内资本市场的国际化进程，充分发挥A股市场所具有的后发优势，提高A股市场的国际影响力。比如，一旦沪港通落地，A股市场就更有实力入选MSCI全球新兴市场指数。（完）

(审校 林高丽)

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