合格境外机构投资者投A股暂免所得税 未来仍存不确定性（更新版）

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路透北京11月14日 - 中国财政部等三部委周五对市场关心的沪港通涉税问题发布联合通知称，考虑到QFII、RQFII和沪港通的类似性，在税收政策方面对QFII和RQFII取得的股票等权益性投资资产转让所得一并给予免税待遇，但有业内人士表示，此举未来仍存在一定不确定性。

通知认定，自2014年11月17日起，对QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）取得来源于中国境内的股票等权益性投资资产转让所得，暂免征收企业所得税。

“如果还是暂不征收的话，我觉得并不解决客户那边的问题。”某华南券商机构客户部负责人表示。

他举例说，如果海外机构在境外发行基金产品，产品的条款应该是明确的，对投资目的地税收条款的不确定性使其难以通过监管部门的审核，也会遭到投资者的质疑。

而在内地个人投资者投港股方面，由于沪港通涉及内地与香港企业和个人投资者，及不同的所得来源和两地各种现行的税收政策，为吸引内地个人赴港投资，通知明确三年内将免征所得税。

此外，通知认为，对香港单位投资者通过沪港通直接买卖上交所上市A股免征营业税，在政策上与QFII一致显公平；且香港结算无法区分实际投资者是单位还是个人，单独对单位投资者征税难以操作。

印花税方面，沪港通证券（股票）交易印花税税收管辖权以交易标的物属地为标准，沪股通证券（股票）交易印花税由香港结算代收后转交中国结算，港股通印花税由中国结算代收后转交香港结算或香港联交所，然后按照各自税款缴纳方式上缴税务机关。

通知并指出，对香港投资者投资上交所A股取得的股息红利所得，按照10%的税率征收所得税。香港市场投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，该国居民可按程序向上市公司主管税务机关提出税收优惠申请。

中国证监会和香港证监会此前联合宣布，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。

通知具体相关规定：

自2014年11月17日起至2017年11月16日止，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，三年内暂免征收个人所得税。内地投资者通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。同时对其他有关税收政策问题根据现行税制规定予以明确。

自2014年11月17日起，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的转让差价所得，暂免征收所得税；对香港市场投资者（包括单位和个人）通过沪港通买卖上交所上市A股取得的差价收入,暂免征收营业税；香港市场投资者通过沪港通买卖、继承、赠与上交所上市A股，按内地现行税制规定缴纳证券（股票）交易印花税。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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