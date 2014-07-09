沪港通提振香港股市 今年IPO集资额仍有望超去年--毕马威

路透香港7月9日 - 会计师行毕马威周三称，今年稍后沪港通正式启动将为香港首次公开发售（IPO）市场注入动力，并预期全年IPO集资额仍有望超越去年水平。

毕马威指出，今年第二季共有24宗IPO，多于第一季，但整体气氛仍然偏弱，数个大型IPO项目反应相对冷淡，主要是投资者需求疲弱及市场不明朗因素所影响。不过随着上海与香港两地股票市场互联互通机制的沪港通即将启动，这将能够促进两地市场的资金流通。

“通过沪港通南下的资金将为香港股票市场注入新的流动性，并扩大投资者的范围，进而有望提振疲软的IPO市场。”毕马威中国合伙人刘大昌称。

今年上半年44宗IPO共计集资808亿港元。刘大昌指出，在第二季的23宗主板IPO中，有7宗在散户配股部分面对认购不足的窘境，这些IPO的目标都是要募资超过10亿港元，市场对大型IPO项目需求疲弱，可能令希望申请上市的企业对于是否在下半年启动IPO采取观望态度。

由于上半年已实现强劲增长，7月又有逾20家企业上市，因此毕马威认为，全年集资额依然很有可能超过去年1,690亿港元。

毕马威并称，预期IPO市场焦点为非银行金融服务业，尤其是小微贷款公司。虽然该行业带来的IPO宗数和集资额在短期内未必超过其他行业，但它的增长潜力相对较高并可能比其他传统行业更能吸引市场关注。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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