梁振英称将于出席两会时与中央商讨收紧来港旅客政策

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透香港2月24日 - 中国开放香港自由行逾10年，近年访港内地旅客持续上升，除了令香港这弹丸之地的承受能力受到巨大挑战，也令中港文化冲突和矛盾加深。
香港特区行政长官梁振英周二表示，将于下月到北京参加两会时，与中央有关部门商讨收紧一签多行、自由行等政策。
梁振英上午出席行政会议前对记者表示，对于早前有报导称中央下放出境审批权再放宽自由行是不对的。他指出，自由行政策并没有放宽，报导所说的，只是内地可以用自由行权利的居民，他们申请自由行手续的地方由市到了县，所以只是办手续的问题。
＂我本人一直都有向中央表示，由于香港的接待能力有限，因此我不赞成增加自由行城市的数目。＂他说。
他表示，现时内地居民来港旅游，无论是团进团出、一签多行，及49个城市的居民可以用自由行的方式来港，政策一直没有变。
＂在既有政策下，即使没有放宽政策，来香港的内地旅客人数不断增加，因此对香港市民的日常生活造成压力，特区政府一直是知道的。＂梁振英称。
他指出，如果要限制或者减少内地居民来港人数，需要继续与中央和内地有关部门商讨，要收紧既有的政策。政府会继续与中央商讨有没有收紧现行政策的空间，使得内地旅客来香港的自然增长趋势能够受到控制。他表示会于下月到北京参与两会时与中央有关部门跟进事件。
近期＂水货客＂似有从与边境接近的新界北区，蔓延至其他地区，影响当地居民日常生活，社会对收紧一签多行的要求声音又再增加。
梁振英表示，一签多行不是香港入境政策的问题，而是中央就内地居民出境进入香港的政策问题，政府亦一直有与中央商讨这事宜。
梁振英称，在刚过去的春节期间，年廿九到年初四(2月17至22日)，整体内地旅客来香港的人次为80.2万人次，与去年的80万相若。其中过境旅客（即内地居民持护照进入香港，并转飞其他地方）有超过20%增长。不过，其他的内地旅客类别，包括一签多行、自由行则有轻微下跌，跌幅约5%；至于团队游则有轻微增长。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。