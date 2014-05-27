香港将研究减慢旅客增长速度 未定内地自由行调控目标--梁振英

路透香港5月27日 - 香港特区行政长官梁振英周二称，就其提出削减两成中国内地来港自由行旅客数目，只供讨论而非政府建议，但政府会因应接待旅客能力而研究放慢旅客增长速度。

对于有报章指梁振英周一在策略发展委员会上提出削减两成内地自由行旅客数目，梁振英今天表示，这不是一个提议，而是众多讨论的数字和做法的其中之一个。

“在这个阶段我们讨论，聆听各方面的意见，特区政府未有任何的建议。”他说。

近年内地旅客增速较快，惟本地配套设施不足令部分地区出现比较挤逼的情况，导致中港文化冲突和矛盾加深。梁振英表示，在未增加到接待能力之前，政府会研究将旅客增长的速度放慢，甚至乎停止，以致减少旅客来香港的人数，并把香港不同意见向中央反映。

倘若政府大幅削减旅客数目，对本地旅游和零售业将会产生负面影响。代表批发及零售界的立法会议员方刚认为，把内地自由行旅客数目削减两成，将影响香港经济，政府应从“一签多行”入手，因为这类旅客即日返回内地，即使削减亦对香港有较小影响。

尽管政府尚未落实任何方案，本地零售和收租股率先应声下挫，其中，莎莎国际(0178.HK)、周大福(1929.HK)、九龙仓(0004.HK)以及希慎(0014.HK)全日收跌逾3%。

根据香港旅游发展局的统计，今年首季访港旅客人次为1,470万，按年升15.3%，当中内地旅客人次1,141万，按年增加20.1%。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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