联合办公平台裸心社获基汇资本投资 拓展中国大陆及香港等网点

路透上海11月1日 - 香港知名房地产基金基汇资本周二宣布，旗下基金向中国领先的联合办公空间平台--裸心社进行投资，后者将用该笔资本在中国大陆及香港等地开设新的网点。

公司新闻稿称，裸心社将在中国大陆、香港、新加坡及东南亚的主要城市增设24-30个地点，增加约15万平方米办公面积及约3万个会员。不过新闻稿未透露本次投资的财务细节。

基汇资本执行合伙人、中国地区主管彭庆邦表示，裸心集团所倡导的生活方式和其酒店管理理念与基汇资本的企业DNA非常相似。两个集团在未来的潜在协同效益下，将进一步巩固双方作为地区市场领导者的地位。

联合办公模式自去年起在中国市场进入快车道。据仲量联行近日发布的联合办公白皮书，单以北京和上海为例，过去18个月中，两个城市已建成了逾500个联合办公空间，美国知名联合办公平台WeWork已进入中国，SOHO中国(0410.HK)也建立了其联合办公品牌“3Q”。

该白皮书称，联合办公模式在中国迅速发展有四大核心推动力：政府支持令初创企业大量涌现；中国千禧一代对于弹性工作时间的青睐；共享经济蓬勃发展；现代科技发展令许多特别的联合办公方案得以推出。

至今年第二季，基汇资本管理资产额达127亿美元。目前该基金管理着四只以大中华区和亚太区为目标的房地产私募基金，还管理越南基金、美国基金等。基汇资本专长于通过重新设计以及重新定位，为未能充分发挥商机之房地产项目带入战略增值，经典项目包括2014年以9.3亿美元向盈大地产(0432.HK)收购北京盈科中心。（完）