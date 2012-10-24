《信报》：“中国牌”火辣降温 经贸矛盾不易化解

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
(10月24日社评)
奥巴马与罗姆尼昨天进行第三轮总统辩论,当论及中国崛起时,双双表示并同意,只要中国遵守国际规则、更负责任,可以成为美国的合作夥伴,而罗姆尼对华的“火辣”竞选语言明显降温,反映“实用主义”的政策思维仍然是主导性的外交战略方针.
无论谁人当选,在对华政策上,始终需要回到现实轨道上.中美经贸关系的互相依赖性,对双方所构成的“经济威慑”风险;加上在全球治理问题上,若排除合作,两国的行为背道而驰甚至冲突,都会破坏全球或地区事务治理的环境.
罗姆尼昨天谈到美国对外干涉的大国力量,强调需要建基於雄厚的经济实力基础之上.谈到对华策略,奥巴马则强调,美国在亚太地区加强“存在”的重要性,认为与中国以外的国家加深经贸合作,有助约束中国自我遵守贸易规则.这种战略竞争思维,通过深化与日本、越南、菲律宾等的关系,突破与缅甸的外交僵局,来制约中国的行为的战略目标.美国这“重返亚太”的战略发展蓝图,无论奥巴马或罗姆尼当选总统,相信都不会有方向性的转变.
奥巴马与罗姆尼昨天对“中国崛起”的辩论,“中国牌”背後无疑露出了“实用主义”的外交战略需要.另一方面,从整体竞选过程看,中美经济力量对比的改变,两国经济共同利益所得的此消彼长,令中美关系结构向不利合作的方向发酵,并成为未来中美关系不稳定的风险来源.
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路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。