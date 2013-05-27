香港商交所案至今共5人被捕

路透香港5月27日 - 围绕香港商品交易所的怀疑行使假文件案，至今警方共拘捕5人，而商交所主席张震远继辞去行政会议等所有公职后，亦进一步辞去俄铝(0486.HK)以及友邦保险(1299.HK)的所有上市公司职务。

全球最大铝生产商--俄铝周一在联交所一份声明中称，张震远因需专注于个人事务而辞任俄铝独立非执行董事及董事会委员会（包括企业管治及提名委员会及薪酬委员会）成员，自5月25日起生效。而亚洲第三大保险商--友邦保险亦于周日晚间公布张震远已辞去公司独立非执行董事等所有职务。

由张震远执掌的商交所，此前被香港证监会发现在财务方面涉嫌违规问题展开调查，其后案件再转介予警方商业罪案调查科跟进﹐至今警方共拘捕5名中国内地人士，指他们以涉嫌行使及管有虚假文书，其中3名男子已被落案检控，一名男子获保释候查，刚于周日被捕的一名35岁女子被通宵扣留调查。

该3名被告上周在九龙城裁判法院提堂，裁判官指由于案件涉及的金额巨大，不准保释，押后至7月19日再提讯。控方透露，3名被告均持双程证来港，调查人员在他们身上，各搜出40份虚假文件，当中一张担保函涉及4.6亿美元。

被捕人士均非商交所现任或前任职员，不过事件仍在调查之中，行政长官梁振英于上周五（24日）晚发表声明称，接纳张震远即时辞去所有公职，包括行政会议、市区重建局、纪律人员薪俸及服务条件常务委员会、策略发展委员会及长远房屋策略督导委员会等职务，原因是张震远指他本人正接受警方调查。

于2008年成立的商交所，因财困而突然于5月18日宣布自愿放弃由证监会批发的自动化交易服务（ATS）供应商资格，不再接受新的交易；但表示会继续运作，保留现有员工，积极发展新产品如人民币贵金属和基本金属合约。

这家拥有中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、中远集团及俄罗斯En+集团为股东的交易所，截至5月中为止共有43家会员，最早一批经纪会员包括中银国际证券、时富商品、东航国际金融、致富期货商品、广发期货（香港）、Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd等。

En+集团亦为俄铝的主要股东，张震远此前曾经担任俄铝主席。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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