去年第四季香港人消费信心微升惟仍不足 购房信心最低--调查

路透香港1月8日 - 香港城市大学周一发布的2015年第四季两岸四地消费者信心调查显示，香港的消费者信心指数录得83分，按季微升1.6%，回复至接近2015年初的水平，惟仍属＂信心不足＂。其中在购房方面的信心最低，但较此前三季则有改善。

在指数涵盖的六大范畴中，香港在购买房屋的单项指数为58.2分；另外三类（经济发展、投资股票、物价状况）的单项指数介乎70至85分；就业状况单项指数逼近100分；生活状况单项指数略高于100分。

消费者信心指数的最高分为200分，表示受访者＂信心饱满＂；最低分为0分，表示受访者＂全无信心＂。指数低于100分表示受访者＂信心不足＂，高于100分表示＂颇有信心＂。

该调查指出，香港消费者在购房的信心指数在各单项指数中最低，比上一季则大幅上升20.5%，但以绝对数值而言，仍显示港人对购房的信心颇低。

将两岸四地的2015年第四季度消费者信心互相比较，中国内地的信心最高（101.6分），随后为台湾（83.8分），香港（83.0分），澳门（82.6分）。除台湾外，其余三地第四季度消费者信心均较三季度略有提高。

调查由位于四地的五所大学联合进行，城市大学负责研究香港地区的消费者信心。香港地区2015年第四季的消费者信心调查从2015年12月19日至2016年1月2日进行，受访者是1,001名年满18岁且常住于本地的香港居民。 （完）