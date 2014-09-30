《明报》：冲突暂时平静下来 官民应搭建下台阶

(9月30日社评)

占中集会经过一夜狂飈之后，香港政府和警方昨日采取较低姿态，紧张对峙局面稍为缓和，不过，整个运动于组织结构已经起了变化，显得群龙无首，使寻求解决之道更加困难，出现突发事故的风险增加。在各方稍为冷静下来的情况下，占中三子宜尝试统合占领行动，以有利于与当局谈判，解决问题；政府亦应该积极与集会领导者、政党等对话商讨，寻求妥协，优先解决示威者占据路面的问题，恢复社会和交通秩序，因为一旦拖延下去，中西区及湾仔等学生上课持续受影响，上班族也可能开始滋生不满情绪。

现在各方开列诉求，主要包括梁振英下台；全国人大常委会撤回普选框架的决定，重新启动政改；这两个若是先决条件，乃强人所难，特别是要求人大撤回决定，机会近乎零。因此，即使林郑月娥衔命与各方对话商讨，也是一项艰难任务，若在政改没有空间让她与各方讨价还价，就难以发挥。目前的景况，政改争议两方实际上都需要下台阶，才有望达成妥协。

今次政改，演变至对抗、对峙局面，乃从未有过实质具体商讨的结果，主因是双方各持己见，从不易位思考，了解对方的关注和忧虑。事已至此，期望各方汲取教训，勿再重蹈覆辙，大家都应易地而处，各退一步，就会发现还有回旋空间，而非必然走上对抗冲突、两败俱伤之路。

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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