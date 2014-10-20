香港《星岛日报》：学联打“暴乱牌” 毁对话基础

（10月20日社评）

政府与学联的对话将于明天展开，市民都期望双方可以务实理性地会面，谋求纾解目前的政治危机。就在这时候，学联副秘书长岑敖晖于周日凌晨前往旺角最混乱的街头，向激进示威者发表慷慨激昂演讲，说学联将与他们一起坚守阵地，继续奋战到底。

学联走这一步棋，是百分百错误的险着，只会破坏对话的基础，令香港陷入更严重动乱。他们不与鼓动旺角骚乱的激进分子划清界綫，反而被他们牵着走，占中运动势将进一步走上歧途，而与政府的对话也难以进行。

学联在十多日前透过中间人向政府表示，不再坚持要求撤回人大决定，愿意具体商讨政改，并不将占领行动升级，故政府同意安排对话，但不多久，学联态度又出现反覆，由此可见，学联始终不肯放弃以激烈群众运动作手段，迷信这是可令政府屈服的最有力「武器」。

正如财政司司长曾俊华所言，旺角的激烈行动，已与占中运动提出的「爱与和平」愈走愈远，学联应该与捣乱分子划清界綫，冷静评估运动发展方向，鼓起勇气尽早撤离。

学联行此险着，是想利用旺角群众的激烈行动，作为与政府讨价还价的本钱，所以将这批捣乱分子当成是学联的「战友」，以壮大声势。他们打「暴乱牌」可能是无可奈何，但要承担的后果比他们估计的更严重，因为旺角一旦爆发暴动，他们将负重大刑责，而且对话将随之完结，香港则大受创伤，全港市民成为这铺烂牌的牺牲品。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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