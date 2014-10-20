香港《星岛日报》：学联打“暴乱牌” 毁对话基础

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（10月20日社评）
政府与学联的对话将于明天展开，市民都期望双方可以务实理性地会面，谋求纾解目前的政治危机。就在这时候，学联副秘书长岑敖晖于周日凌晨前往旺角最混乱的街头，向激进示威者发表慷慨激昂演讲，说学联将与他们一起坚守阵地，继续奋战到底。
学联走这一步棋，是百分百错误的险着，只会破坏对话的基础，令香港陷入更严重动乱。他们不与鼓动旺角骚乱的激进分子划清界綫，反而被他们牵着走，占中运动势将进一步走上歧途，而与政府的对话也难以进行。
学联在十多日前透过中间人向政府表示，不再坚持要求撤回人大决定，愿意具体商讨政改，并不将占领行动升级，故政府同意安排对话，但不多久，学联态度又出现反覆，由此可见，学联始终不肯放弃以激烈群众运动作手段，迷信这是可令政府屈服的最有力「武器」。
正如财政司司长曾俊华所言，旺角的激烈行动，已与占中运动提出的「爱与和平」愈走愈远，学联应该与捣乱分子划清界綫，冷静评估运动发展方向，鼓起勇气尽早撤离。
学联行此险着，是想利用旺角群众的激烈行动，作为与政府讨价还价的本钱，所以将这批捣乱分子当成是学联的「战友」，以壮大声势。他们打「暴乱牌」可能是无可奈何，但要承担的后果比他们估计的更严重，因为旺角一旦爆发暴动，他们将负重大刑责，而且对话将随之完结，香港则大受创伤，全港市民成为这铺烂牌的牺牲品。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。