焦点：深港通再添中国资本项开放新口子 边际看反给人民币资产“撑腰”

作者 李文科

路透北京12月5日 - 从沪港通到深港通，看起来顺理成章，但在中国跨境资本流动形势相当严峻的当下，真正启动深港通可视为中国资本项下开放的一个小口子，但也是一种大胆尝试，彰显了政府对于平衡国际收支的信心所在。

可以说，深港通是资本市场开放的一大步，也是资本项下开放的重要组成部分，在当前人民币汇率承压的背景下，南下资金有一定对冲、保值和收益上的优势，但考虑到沪港通在前，南下资金已有通道，边际角度看反而更有利于提振人民币资产。

“人民币贬值情况下，还是开放了（深港通），还是蛮有信心的，...不过钱是封闭的，所以可以很好的监管。”瑞穗证券首席经济学家沈建光告诉路透。

工银国际研究部主管程实兼任盘古智库学术委员认为，深港通开通，因为时点选择，而更显意义重大。

在他看来，当前，恰处美国特朗普胜选总统引致全球金融市场异动、美元急速升值、人民币贬值预期加大的微妙时点。此时开通深港通彰显了中港两地互联互通的坚定决心；体现了资本市场对外开放的不变恒心；提振了中国经济金融改革的正面。

今日中港两地股市并未能在深港通开通带动下走强。中国股市沪综指.SSEC收跌1.2%，创逾两个月最大单日跌幅，深证成指收跌1.18，恒生指数.HSI亦收低0.3%至两周低点。分析师指出，深港通开通虽有助于提升市场情绪，但并非当前驱动A股上涨的核心因素。

沪港通开通两年后，深港股票交易互联互通机制（深港通）股票交易终于在周一开通，不过中港两地股市一双双收跌，市场反应偏淡。从长远看，在人民币贬值和国内资产荒背景下，深港通预计仍会维持南热北冷局面，其对港股的正面影响料大于A股。

人民币兑美元即期11月下跌1.69%，创去年811汇改以来最大月度跌幅，年内最大跌幅逾6%。

**资本项开放的小口子**

和沪港通一样，深港通的开启则是又一个资本项下开放的小口子，尽管按照规模计算，其在跨境资本流动中比例较小，但边际效应看反而可能更有利于给人民币资产提供支撑。

一外资银行利率汇率策略师亦指出，证券投资当前还不是影响人民币汇率和跨境资本流动的主要影响因素，所以总体影响比较微弱，考虑到沪港通已经提供了南下资金的通道，此次深港通开启从边际效应看更多集中在国外对国内股市的投资。

“这是国外资金对人民币资产的关注和投资可能，边际效应更多集中国外对国内的投资。”上述策略师指出。

的确，和经常项目和直接投资项相比，跨境资本流动的多个通道中，沪港通归属的证券投资项是其中较小部分，而且交易资金闭环运行，因此概括起来其对资本流动的影响可以说是“微弱加微弱”。

首创证券研发部总经理王剑辉则认为，深港通对资本流动的影响是中性，从沪港通看没有出现完全一边倒情况，两边流动是比较均衡，当然由于汇兑需求的要求，尽管是汇兑是在账户之内，仍然会对外汇市场产生影响，但更多是积极影响，增加市场的交易量和活跃度，使得人民币汇率更为市场化。

他认为，由于深股通投资是以人民币计价，投资收益是人民币来计价，但投资到港股那边，是港币计价的股票，对人民币汇率没有直接影响，但有预期上的影响，短期对人民币汇率贬值产生一定的压力，但这个因素不会很持久。

且从长远来看，资本市场开放意味着更多国际资金也可能进入中国市场，未来中国某个金融市场被纳入特定指数的可能性很大，那么全球跟踪这些指数的基金就会相应买入一定金融资产，资金也会及相应流入国内。

方正证券分析师陈敏也表示，觉得深港通开通最大的意义在于资本项目的开放更进了一步，人民币的国际化更进了一步。

**配置海外资产的通道**

除了作为资本项下开放一小步，深港通可能为中国居民的海外配置热潮提供了一个通道。

中国经济迅速崛起为第二大经济体，国民财富迅速增长，中国居民投资多样化的需求亦水涨船高，而近年来人民币汇率不时面临贬值威胁，促中国居民海外配置热潮迭起，深港通的开通为中国居民配置估值相对偏低的港股提供了便利。

“投资港股南下的资金会多一些，毕竟估值方面香港有优势，人民币贬值也会有利于南下。...这也是全球资产配置的需要。”沈建光称。

但市场人士指出，深港通不会改变中国金融市场审慎开放的政策方向，考虑到当前跨境资本流出压力较大，且人民币贬值预期未消的前提下，未来中国资本项下开放仍将非常谨慎。

他们认为，未来以“控流出、促流入”的方向为主，更严格规范跨境资本流出，并鼓励海外资本投资中国金融市场的相关举措仍在预期之中。

沈建光还提到，当前资本流出形势的确严峻，但没有到危机的程度，而深港通涉及的资本流动规模有限，开启深港通可能是监管层在当前开放有限的口子来测试市场，从而给未来外汇政策提供判断。（完）