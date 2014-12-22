《港交所CEO专栏》给圣诞老人的一封信

路透香港12月22日 - 以下内容摘自港交所(0388.HK)行政总裁李小加最新专栏：

一年将近，又到了该总结过去展望未来的时候了，可是，写工作小结这种报告实在不是我的强项。望着窗外满街的圣诞灯饰和孩子们欢笑的脸庞，我忽然突发奇想，何不像孩子们小时候一样给圣诞老人写封信，报报平安，讨些祝福？于是，就有了下面这封我这辈子第一封写给圣诞老人的信。

亲爱的圣诞老人：

您好！一年又快要过去了，今年是我们香港交易所大家庭非常不平凡的一年，家里的事情实在太多了，忙得我都差点忘了给您老人家寄我们的心愿清单。现在刚好有了一点空闲，我想跟您分享一下我们家今年的好消息，当然，还有我们希望在今年的圣诞树下收到的您的礼物。

首先，我终于成功减肥了！由于坚持不懈地参加足球比赛，我今年终于瘦了将近2磅，这点重量对于大部分人来说可能不算什么，但您是知道的，对于我这样管不住嘴的吃货来说，减肥是一件多么困难的事！您知道吗，这个月我们才跟深圳证券交易所的足球队踢过一场球，我们1：1踢平了，我特别感谢队长让我踢了整个半场，尽管全场下来我基本没碰到球，但我还是感到很自豪。不知道明年您可不可以多送我几个进球？要不然我在小伙伴面前还挺不好意思的。

事实上，不单只是我，我们交易所大家庭的每个成员今年都应该得到您的奖励。为了让我们的家更加宽敞更加漂亮，他们每天都像您手下的小精灵一样辛勤工作，不辞劳苦，如果您的预算允许的话，请给他们每个人都准备一份他们最想要的圣诞礼物吧！

以我们的IT精灵为例，他们每天都兢兢业业地守护着我们的家园，防患于未然，不让任何停机纰漏的事故发生，这一点相当不容易，我要为他们的敬业点赞。明年，我们还希望在香港大屋里做一些重新布置和装修，包括搭建收市竞价和市场波动调节机制，让我们的家可以更加坚实牢固。顺便说一句，他们已经连烟囱都打扫得乾乾净净了，您下来给我们送礼物的时候完全不用担心弄脏衣服。

今年，我们房子新添的东、西两个“商品翼”也搭盖得很不错；我们花了很大力气了装修我们两年前买下的LME餐厅，现在已经完全整合成为我们房子的商品西翼，成为我们大院不可分割的一部份。我们又在房子内新建了一套全新的水暖系统LME 结算所(LME Clear)，让我们在运作上拥有完全自主权，邻居们都称赞不已。

我们还成功搭建起LME餐厅的“东翼”厨房--香港交易所亚洲商品平台，这个厨房已于上月推出首批的新“菜品”三个小型金属合约；新“菜品” 往往需要时间才可成为“家常菜”，但我们有信心、不焦急。

对了，为了给顾客提供更优质的食物和服务，今年我们也宣布将稍微提高一下LME西翼餐厅功能表上的价格，但我相信提价之后我们的餐厅仍会门庭若市。将来，我们会利用增加的收益开发更多新的“菜品”，同时也会把我们的“东翼”厨房装饰得更漂亮，连通西翼餐厅，为新旧客户提供更有吸引力的餐单。

今年我们最大的好消息就是辛苦筹备了两年的沪港通大桥终于通车了！这座大桥能够建成并顺利通车，多亏了两个交易所全体同仁齐心协力，也要衷心感谢香港证监会和中国证监会两位员警的日夜巡逻，他们的辛勤工作为桥上的交通安全提供了坚实保障。拜托您不要忘了给他们也准备圣诞礼物！

虽然目前这座新桥上的车流量还不多，但我们已经有了一个好的开始，下一步，我们会加快辅路建设，并着手完善桥上的指示牌、加油站和速食店等配套实施，为即将使用这座大桥的人们提供更多的方便。我相信，明年这座大桥一定会变得更热闹，届时有可能还需要建新的桥，毕竟，没桥的日子太久了。

当然，今年也不是完全顺风顺水。一群远道从阿拉伯来的朋友原本打算来我们家做客，但最后未能如愿，主要是因为要接待他们，我们就必须对我们的房子做大的装修和改造，可是这么大动作的改造不征得左邻右里的同意是没法开工的。好在我们现在已经开始讨论是否应该为了将来考虑必要的改造。尽管有此波折，我们的家今年仍然宾客盈门，热闹非凡。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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