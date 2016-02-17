莎莎国际称新春期间港澳零售销售额同比下跌两成

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港2月17日 - 香港化妆品零售商商--莎莎国际(0178.HK)周三公布，今年新春期间（年初一至七）香港及澳门的零售销售额同比下跌两成，主要因访港旅客人次录得明显跌幅。
莎莎国际的声明称，于本月8-14日的新春期间（年初一至七），港澳地区的同店销售按年下滑19%。由于新春期间整体访港旅客人次减少，拖累公司整体内地客销售总额下跌26%，当中交易量减18%，每宗交易平均金额跌9%。
据香港旅游发展局数字，2015年全年访港旅客人次按年减少2.5%至约5,930万人次，其中占总客量77%的内地旅客减幅3%。旅发局预计，今年整体访港旅客将再跌1.8%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)