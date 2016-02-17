莎莎国际称新春期间港澳零售销售额同比下跌两成

路透香港2月17日 - 香港化妆品零售商商--莎莎国际(0178.HK)周三公布，今年新春期间（年初一至七）香港及澳门的零售销售额同比下跌两成，主要因访港旅客人次录得明显跌幅。

莎莎国际的声明称，于本月8-14日的新春期间（年初一至七），港澳地区的同店销售按年下滑19%。由于新春期间整体访港旅客人次减少，拖累公司整体内地客销售总额下跌26%，当中交易量减18%，每宗交易平均金额跌9%。

据香港旅游发展局数字，2015年全年访港旅客人次按年减少2.5%至约5,930万人次，其中占总客量77%的内地旅客减幅3%。旅发局预计，今年整体访港旅客将再跌1.8%。（完）

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