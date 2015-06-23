国泰君安国际称廉政公署已终止一项涉及其高管的调查

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透香港6月23日 - 香港中资券商--国泰君安国际(1788.HK)周二称，廉政公署已经终止一项涉及该公司高管的调查。
国泰君安国际在联交所一份声明中称，董事会接获公司执行董事兼副行政总裁王冬青通知，其收到廉署函件，表明廉署就一项涉嫌触犯《防止贿赂条例》之投诉之调查已经终止，无需继续调查。
去年12月，廉署人员分别对王冬青之住所以及国泰君安的主要办事处执行搜查令，并邀请王冬青至廉署协助调查，而公司向廉署提供更多文件。事件涉及涉嫌代理可能收取不正当利益。
国泰君安国际为中国大型券商国泰君安在香港分支。
该股今天收升1.6%，报15.2港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。