香港警方调查一男子举报的与马来西亚总理有关的银行存款

路透吉隆坡9月11日 - 香港警方周五称，正在调查一名男子举报的与马来西亚总理纳吉布有关的银行存款；针对马来西亚国有投资基金1MDB的调查扩大。

香港警方确认正在调查一名举报者所说的与纳吉布有关的一个问题。

“一名男子8月30日要求警方调查一些银行存款，”香港警方在声明中称。“总部正在进行调查。”

这名男子名叫Khairuddin Abu Hassan，曾是纳吉布所在执政党--马来民族统一机构的成员，今年早些时候被开除党籍。

Khairuddin对路透称，他告知香港警方，超过2.5亿美元的资金通过四个与纳吉布有关的公司被存入瑞士信贷在香港的一个银行账户内。

马来西亚政府发言人称，这些指控“毫无依据，是有政治目的的谎言”。

“总理并不控制瑞士信贷在香港的任何银行账户，包括他名下和所提及公司名下的，”这名发言人说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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