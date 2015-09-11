香港警方调查一男子举报的与马来西亚总理有关的银行存款

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡9月11日 - 香港警方周五称，正在调查一名男子举报的与马来西亚总理纳吉布有关的银行存款；针对马来西亚国有投资基金1MDB的调查扩大。
香港警方确认正在调查一名举报者所说的与纳吉布有关的一个问题。
“一名男子8月30日要求警方调查一些银行存款，”香港警方在声明中称。“总部正在进行调查。”
这名男子名叫Khairuddin Abu Hassan，曾是纳吉布所在执政党--马来民族统一机构的成员，今年早些时候被开除党籍。
Khairuddin对路透称，他告知香港警方，超过2.5亿美元的资金通过四个与纳吉布有关的公司被存入瑞士信贷在香港的一个银行账户内。
马来西亚政府发言人称，这些指控“毫无依据，是有政治目的的谎言”。
“总理并不控制瑞士信贷在香港的任何银行账户，包括他名下和所提及公司名下的，”这名发言人说道。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM