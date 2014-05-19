香港中旅集团副董事长王帅廷因涉华润集团工作接受调查

路透香港5月19日 -香港中旅集团称，其副董事长、总经理王帅廷因涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法，目前正接受组织调查。

港中旅上周六在总部紧急召开高管人员会议，由董事长张学武宣布有关消息。据集团网站的公布称，虽然王帅廷是涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法，不是发生在香港中旅集团，但要按照上级组织要求，全力做好配合调查工作。

上月中央纪委监察部公布，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。

王帅廷于2011年加入港中旅之前，在华润集团工作达17年，曾经担任华润电力(0836.HK)主席兼首席执行官、华润集团副董事长兼副总经理等职务。

港中旅是中央直接管理的国有重点大型企业，受国资委监管，也是最大的旅游央企和四大驻港中资企业之一。旗下上市公司香港中旅(0308.HK)主要经营旅行社、酒店和国内景区等业务。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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