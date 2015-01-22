香港《信报》：货币战开打 中国怎能不理

（1月22日财经评论）

习广思

欧洲央行今日议息，准备推出量化宽松措施，购入欧罗区国债。不论量宽还是负利率，客观效果都是推低本币的汇率，一场不宣而战的货币战争早已开始。在这场战事中，中国的表现较为沉静和低调，看来已到了不得不作应对的时候；否则，陷入通缩的风险会愈来愈大。中国周二公布GDP数据时，官方强调全年增长达7.4%，接近目标7.5%，并无触及通缩的风险，静得令人奇怪，通常不宣之于口的事，就是心底最关键的事。

去年中国内地全年通胀率2%，远低于政府订下的3%目标，12月消费物价更只升1.5%。若果看更广泛的物价指标GDP平减指数，研究机构Gavekal估计只有0.4%；根据世界银行的数据，2013年GDP平减指数为1.7%。看来中国内地的物价跌得甚快。此外，中国去年第四季GDP按季仅增长1.5%，是过去8个季度最慢，每年首季中国内地经济都会较慢；所以，未来两、三个月不论经济或通胀消息都不会好转。虽然人民币国际化是重大国策，但面临通缩风险时，人民币再坚持强势，通缩的危机会更为严峻。欧洲央行推行量宽后，若果欧罗及其他货币汇率再下跌，将进一步打击中国内地经济竞争力，输入通缩会更严重。

中国内地官方不提通缩风险，并不意味问题不存在。今年中国货币政策仍需大幅度放松，正如早前多次提及，高负债的经济体遇上通缩，将重演日本的悲剧，当物价下滑时，贷款的实质金额会愈来愈大，无力还债的债仔会愈来愈多，银行的坏账也日益增加。除了放松货币政策，政府须大幅增加投资，面对着环球通缩威胁，虽然企业坐拥巨资，但看不通前景时，多抱持盈保态的心情，不愿投资，少做少错，政府主导的基建投资，料成为未来一、两年经济增长的动力。欧洲如此，中国也不例外。在这大环境下，把握大调整时机买入中资股还是值博的。中证监惩罚从事违规融资融券活动的券商，周一中港股市大跌，这正好是吸纳良机。欧洲央行公布议息结果前夕，昨天中港股市再升，上证综指上涨4.74%，是5年来最大单日升幅，恒指及国指分别升1.68%及2.38%。恒指已收复周一跌市的失地有余，国指亦接近收复失地。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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