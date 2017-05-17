香港政府部门未发现“WannaCry”保安事故 惟遭受“Jaff”恶意入侵

路透香港5月17日 - 香港政府周三称，政府部门未发现关于勒索软件“WannaCry”的保安事故，惟近日侦测到另一恶意软件“Jaff”入侵。

政府资讯科技总监办公室的新闻稿指出，直至目前为止，资科办并没有就“WannaCry”勒索软件收到任何政府部门的保安事故报告，而政府电脑系统如常运作。

不过，政府的多重电脑保安系统近日侦测到有其他恶意软件企图入侵政府电脑系统，万多条寄往政府用户的可疑电邮中，约有100条送达用户邮箱，当局已即时作出处理，并确认有关恶意软件，为现时在互联网非常活跃的“Jaff”勒索软件。

资科办表示，该恶意软件不会主动攻击其他电脑，政府电脑系统现时运作亦没有受影响。

为防御“WannaCry”，资科办近日多次向所有政府部门发出指引，要求他们藉备份和更新视窗软件去提升防御恶意程式的能力。同时亦提醒市民，勒索软件千变万化，市民应时刻保持警觉，为电脑做好备份及更新软件，亦不应开启来历不明的电邮和网络连结，以保障电脑免受勒索软件的威胁。（完）

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