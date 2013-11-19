香港《经济日报》：憧憬三中改革 热钱藉势炒落后

(11月19日社评)

中共三中全会展改革宏图，促中港股市昨急升。改革虽难一蹴而就，但环球印钞欲罢不能，外资遂藉三中大发中国梦，翻炒估值落后的中港股。

港股昨天成交达1120亿元，反映外资正猛追中资股。但与其说外资被中央的改革魄力迷倒，不如说是外资藉机炒作中资股。此因中央推改革阻力重重，若在3-5年后渐见成果，已属万幸。何况中央表明反对垄断，此对不少藉垄断市场的国企而言，恐非好消息。

惟环球泛滥热钱有增无减。美国大鸽派耶伦将在明年初出掌储局，退市势有迟没早；日本经济仍欠起色，日央行势成骑虎要加码放水再谷。然而，环球资金出路却愈来愈窄。如欧股过去一年已普遍升近30%，相比之下，中港股市过去一年累升仅约10%。现三中全会可令市场无限憧憬，外资乐于力捧中国故事。

此情况有如去年底，外资炒作日股的翻版。当时日本首相安倍晋三声称将推改革，虽改革成败未明，惟只要故事够动听，外资炒家就挟天量热钱将日股疯狂推高。 相比日本，中国推改革比日本更有把握。惟目前外资只是将中国改革梦，化为资金市炒作动力。由于中资股近几年均无炒作，被进一步推高的可能性应不低，升势能走多远，还看市场气氛能否配合。

此对中央有喜亦有忧，热钱流向中国，有助中央推改革；但另一方面，若热钱从股市进而流向其他环节，制造更大经济泡沫，势令改革难度更大。

投资者要搭这趟三中改革顺风车，必须明白此很大程度是热钱主导的资金市游戏，不但要紧盯中央改革步伐，更要对资金潮进潮退保持高度警惕。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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