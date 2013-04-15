香港《经济日报》：合作利益大于角力 中美吹暖风

(4月15日社评)

美国新任国务卿克里访华获北京厚待，外界认为此因鸽派克里令中方受落。惟美国对华态度关键并非人事，而是当前利益考量。目前美国冀获中国协助缓和北韩及亚太局势，中国亦乐见区内稳定，双方各得其所，令关系趋暖。

惟美国对华是软是硬，非因高官个人取态，而是怎样做才最符合美国当前最大利益。目前美国至少在两个重要问题上，与中国有共同利益。

其一，防范北韩失控。北韩再三威胁以核武攻击美国及日韩，令美国如芒刺在背，故冀与北韩关系密切的中国拉住平壤。北京亦忧北韩局势失控，将被卷进战火，故乐于向美国卖顺水人情。

其二，缓和亚太紧张气氛。美国虽挑动中国与邻国领土纠纷，以围堵中国，惟日、菲、越尤其日本却续升高事态，图逼美国加大军事介入，推高中美擦枪走火风险。故美国冀南海、钓岛等局势稍缓，避免中美直接冲突，北京亦乐见。中美到底是合作互利、抑双方在围堵与反围堵中角力，真正关键是两国合作的利益大，还是角力的利益更大，尤其美国是中美关系主攻方，其取态更关键。

惟未来一两年内，总统奥巴马选择更专注内政，减少国际烦恼，故愿释出中美合作空间。但美国当前难题若获缓解、中国对美国威胁上升，两国关系钟摆恐逆转。

无论如何，中美关系有一段喘息合作期，对中共新领导层习近平与李克强，无疑是有利推动内部改革的环境。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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