新闻稿：低债务和庞大储备使香港有能力为联系汇率提供充分支持--穆迪

(以下新闻稿由穆迪提供)

伦敦、2016年1月29日—中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入,以英文稿为准。

穆迪投资者服务公司表示,香港 (Aa1/稳定) 的联系汇率制度带来了汇率和金融的稳定,虽然这种货币发行局制度带来利率上升和货币升值,但其好处大于潜在的负面影响。由于金融市场活动在香港经济中占据主导地位,因此汇率与金融稳定对香港尤为重要。

穆迪指出,香港庞大的财政和外汇储备将使香港的决策者能够减轻联系汇率所面临的压力。

上述结论摘自穆迪刚发表的报告《香港政府:低债务和庞大储备为联系汇率提供充分支持》 (Government of Hong Kong: Low Debt and Large Reserves Provide Room to Support the Peg) 。该研究报告是对市场动态的更新,并不构成一项评级行动。

港元兑美元在1月13日至1月21日期间贬值了0.7%,是联系汇率这种货币发行局制度实施30多年来的最大六日跌幅。在此之前,引伸波幅自2015年中开始上升,此后港元汇率已小幅升值。

港元与美元挂钩的负面影响已经成为今年的市场焦点,因为联系汇率意味着香港要跟随美国联储局加息,同时港元兑大多数货币 (特别是人民币) 升值。这些对近期备受中国内地需求放缓及楼价和股价下跌压力困扰的香港经济和金融体系雪上加霜。

穆迪指出,港元可能在香港金融管理局设定的区间之内面临进一步下行压力,特别是在中国经济发展表明经济进一步放缓、经济结构调整不平衡的时候。由于投资者降低其资产对中国内地的间接风险敞口规模,因此今年资产从香港外流的情况可能会加剧。

但是,2015年11月,香港的储备对流通货币的比例为7.6,远高于维持目前货币制度所需要的最小值 1,显示有关当局有能力支持联系汇率。

过去几十年经常账户盈余的积累亦使香港建立了极庞大的国际资产组合,2014年的价值是GDP的284%,因此香港可选择出售部分这些资产,以抵消资本从香港流走的情况。