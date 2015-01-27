香港《经济日报》：希债爆不爆 希腊民众一念间

（1月27日社评）

外界早预料打着反紧缩旗号的希腊左翼联盟，将藉已达沸点的反紧缩民怨上台。虽然左翼联盟最终得票未过半，却将与同样反紧缩的右翼政党合组联合政府，市场关注以反紧缩为纲的希腊新政府，会否令希腊再爆债务违约危机，甚至成首个被逐出欧元区的国家。

希腊大选结果尘埃落定后，欧元以至欧股虽一度显着下跌，但不久便止跌回稳。此应反映市场在冷静分析过后，仍觉得希债再爆、希腊“脱欧”风险仍不大，如欧资投行德银便指此机率仅两成。

政客从来都是“屁股指挥脑袋”，外界已看穿希腊左翼不敢贸然赖债脱欧。因希腊脱欧几近“自杀”，若重用旧币德拉马克，其币值恐一开始便崩盘式狂贬，除引发民众恐慌到银行挤提，令金融体系崩溃；汇价狂泻更恐触发严重恶性通胀，其经济民生势陷万劫不复。

相对希腊，欧盟过去两年不断完善金融防火墙，希腊纵脱欧对欧盟即时冲击或有限。惟希腊一旦脱欧，国际大鳄势伺机狙击其他有机会脱欧的欧猪国，对欧元区经济以至欧元地位的后续冲击殊难逆料。

在理性考量下，希腊与欧盟为免双输，市场暂仍不相信双方会撕破脸皮，令危机急爆。但希腊选后形势仍难言平静，因希腊与欧盟的互动，恐未必可事事讲理性。

一方面，希腊左翼凭极盛的反紧缩民怨、民粹主义当道下当选，若新政府与欧盟的债务谈判过于“务实”，甚至作过多退让，令选民觉得反紧缩承诺“弹票”，希腊左翼或在民粹反噬下被迫铤而走险，不惜以脱欧向欧盟相迫。

另一方面，希腊新政府若企硬，欧盟恐企得更硬，皆因除希腊外，欧猪葡萄牙与西班牙今年亦有选举，欧盟为免变相助长葡、西反紧缩势力的气焰，若希腊新政府一旦玩火威胁脱欧，欧盟立场势趋强硬，甚至不惜令希腊“求仁得仁”，以免反紧缩氛围扩散至其他欧猪国，酿更大麻烦。

无论希腊或欧盟，理性上都不希望硬撼令“车毁人亡”，但希债危机会否再爆，更关键是希腊人民是否知机续忍痛撙节，还是“宁为玉碎”迫政府和欧盟硬碰，迫得欧盟大力掌掴回应。此无论是对欧洲以至全球金融经济，仍将是头上悬着的刀。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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