香港《经济日报》：放开彼此矛盾 理想一起去追

（10月24日社评）

狮子山昨现巨型争真普选标语，此不禁令港人慨叹各方能否放低矛盾，理想一起去追。占领是如山积累的民怨大爆发；若港府施政续不彰，占领纵可善罢，类似的民怨爆发恐续有来。

事实上，占领至今化解无期，主因之一固是学生与港府就政改的矛盾尖锐，学生为追求民主理想，坚持公民提名；政府则基于政治现实，谨遵人大框架。这种理想与现实的矛盾，正是占领的导火綫。

这些日积月累的矛盾，包括香港贫富悬殊日益加剧；经济发展倾斜金融、地产等少数行业，年轻人上流倍添困难；中港互动日增，激化中港矛盾等。

各种矛盾已压得市民尤其年轻人透不过气，令民怨更盛的是，不少问题早有预警、港府早该绸缪。

且在各种问题爆发后，港府仍乏有力措施。如对中港矛盾加剧，除叫停双非孕妇来港产子较有效果，其他问题如自由行迫爆，港府除促港人包容外，至今仍拿不出具体措施解困，令市民如坐困愁城。

面对港府施政无力，加上政改临门，矛盾便指向民意授权不足的选举机制，如山民怨一触即发。当然，市民亦知民主并非化解问题的万应灵丹，惟当下环境，政改便成了民怨的仅有宣泄点。

占领如何发展深深困扰香港，但即使能善罢，港府若始终未能提升施政前瞻力、决策力与执行力，令旧矛盾未解、新矛盾再添，不断为社会带来新问题新怨气，那社会火药库恐不断爆发，社会固然难团结一起追寻理想，内耗更恐没完没了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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