《信报》：争取民主捍卫法治 顾此不能失彼

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月23日社评）
政府与学联在星期二就政改争议展开第一轮对话，但持续接近一个月的占领运动没有撤退的迹象，学联成员甚至在离开对话会场之后，在金钟及旺角集会区慷慨激昂呼吁示威者继续留守。根据学联秘书长周永康的讲法，政府同意向港澳办提交民情报告和建立多方沟通平台，算是踏出半步，然而没有切实回应示威者诉求，这些做法不会是示威者的下台阶。
僵局还处于拉锯状态之际，有人向法庭申请禁制令，要求示威者撤出占领区部分路段。高等法院接纳其入禀，颁布临时禁制令，禁止示威者阻碍旺角与金钟的一些路段。禁制令一出，本已意见纷陈的占领运动再次百家争鸣。
坚持不懈争取民主，为的到底是什么？为的当然是建立一套比较完善的制度，藉此打造维护人权的文明社会，可是如今让人忧虑的是，争取民主可能要付出折损法治的代价，示威者即使日后愿意投案自首，香港一贯崇尚的法治精神也许从此变得面目全非。我们恳切呼吁所有示威者冷静下来好好思索，如何在争取民主之余，不让法治蒙污。
藐视法庭是不折不扣的刑事罪行，各界人士必须严肃看待，原因是法庭的权威一旦不被尊重，无法无天的局面将会一发不可收拾。现在法庭颁下临时禁制令，是时候让所有人认真检讨，警察如果不能执法，法令如果遭到漠视，法治如果横遭牺牲，香港还有资格自诩为文明社会吗？争取民主诚然可贵，法治亦不得不誓死扞衞，绝对不能顾此而失彼。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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