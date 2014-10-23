《信报》：争取民主捍卫法治 顾此不能失彼

（10月23日社评）

政府与学联在星期二就政改争议展开第一轮对话，但持续接近一个月的占领运动没有撤退的迹象，学联成员甚至在离开对话会场之后，在金钟及旺角集会区慷慨激昂呼吁示威者继续留守。根据学联秘书长周永康的讲法，政府同意向港澳办提交民情报告和建立多方沟通平台，算是踏出半步，然而没有切实回应示威者诉求，这些做法不会是示威者的下台阶。

僵局还处于拉锯状态之际，有人向法庭申请禁制令，要求示威者撤出占领区部分路段。高等法院接纳其入禀，颁布临时禁制令，禁止示威者阻碍旺角与金钟的一些路段。禁制令一出，本已意见纷陈的占领运动再次百家争鸣。

坚持不懈争取民主，为的到底是什么？为的当然是建立一套比较完善的制度，藉此打造维护人权的文明社会，可是如今让人忧虑的是，争取民主可能要付出折损法治的代价，示威者即使日后愿意投案自首，香港一贯崇尚的法治精神也许从此变得面目全非。我们恳切呼吁所有示威者冷静下来好好思索，如何在争取民主之余，不让法治蒙污。

藐视法庭是不折不扣的刑事罪行，各界人士必须严肃看待，原因是法庭的权威一旦不被尊重，无法无天的局面将会一发不可收拾。现在法庭颁下临时禁制令，是时候让所有人认真检讨，警察如果不能执法，法令如果遭到漠视，法治如果横遭牺牲，香港还有资格自诩为文明社会吗？争取民主诚然可贵，法治亦不得不誓死扞衞，绝对不能顾此而失彼。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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