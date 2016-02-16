香港《信报》：小川大隐复现身 克强又抬工具箱

（2月16日社评）

豹隐多月的人行行长周小川，现身接受《财新》杂志访问，侃侃而谈人民币滙价及货币决策。在细嚼其谈话意涵前，首先周小川开腔的时机，就惹市场揣测不已。早前国际滙市烽火连天，人民币被投机者手口并用狙击，周小川仍一直深藏不露，而际此时点出来发声，玄机何在？

周小川似乎话内有音，他认为当前全球金融市场中蕴含很多不确定因素，导致意见分歧，争论较多。这时候大家都希望有某个先知或权威说法，能把不确定性转变为确定性，但不确定性是客观存在于市场之中的，光靠口头定心丸是消除不了的。央行既不是上帝也不是魔术师，不可能把不确定性问题都抹掉，所以央行有时要说：对不起，我们要等待新数据的输入。

周小川现身发声，莫非有「新数据输入」了。日前离岸人民币（CNH）再度波动，人民银行昨天将人民币兑美元中间价滙率大幅上调；人民币兑美元开盘走高，其后涨幅一度达到百分之一点三五，创二○○五年以来最大盘中升幅。CNH兑美元曾破六点五，与年初低点相比，升幅超过百分之四。当离岸造空人民币的头寸几乎被血洗，人民币滙价呈逆转，周小川便趁小胜发话，各方显得特别留神，像聆听美国联储局主席耶伦的发言般，期望从字里行间可推敲出一些对后市带来启示的讯息。

周小川直斥所谓这样那样的外滙管制措施是造谣，意图表明改革不会打倒褪。那么，改革是否继续快速推进？周小川又有委婉的否认。针对人行不擅与市场沟通的批评，他表达了对联储局「前瞻指引」的不认同，不屑学那一套。正如眼下市场对于「前瞻指引」的质疑，周小川主导的中国央行被视为更加喜欢通过「surprise」进行政策调整。中国当局就是喜欢玩神秘、玩袭击。

周小川认为，这种方式并非没好处，因为在很多情况下，央行给予明确的预测，市场预期会变得非常稳固甚至苛刻，反而可能导致一旦不能完全达到预期，市场会反向解读。显然这只是表面理由，真正关键是人行随时面对国际炒家，博弈凶险，人行自不想露出底牌，遂毫不讳言有「不确定」的偏好。去年「八一一」人民币突然贬值就是典型操作模式，周小川今匀表态，意味人行日后还会这样。

作为人行当家，周小川不可能不被问到滙率与利率，政策如何取态。对于滙率，他认为外储、经常项目、投机因素等，并非人民币滙率波动的核心影响因素。部分扰动因素只能形成短期影响，不具备持续性，真正重要的变量在于滙率制订模式转变，即盯住美元、跟踪篮子浮动或国际协商，短期不会在三者当中确认一种作为下一个十年的标准。这是最重大的不确定，亦是炒家最不摸底，最要害的威胁，恐怕十年之内，任何炒家都不敢说有狙击人民币取胜的把握。

有炒家败走，人民币的贬值预期迅速扭转，是近日人民币走强的底因。不知是否由于「国际协商」的缘故，这次人行反噬炒家，在日本央行出动负利率之后。显示中国货币政策的溢出效应愈来愈强的当今，人行的政策受到国际因素制约的同时，国际也有意无意地适度迁就人民币，毕竟中国经济对全球有举足轻重的影响。

稳住人民币滙率后，中国有了启动货币政策的空间去刺激经济。内地经济下行，极为需要宽松的货币政策扭转乾坤，但人民币处于贬值轨道，一直制约着人行推行「双降」（降存款准备金率和降息）。人民币扭转单向贬值预期后，打开了人行双降通道，中国有望理顺「三元悖论」制约，获得政策空间。

减息降准利好股市等资产市场，附带的正面效果就是A股可望乘势摆脱颓势，房地产亦有机会受益。若这步连环棋得以走顺，中国金融资产或全盘趋活，周小川选择此时出场，既可解读为雨后阳光，也可视为他一旦退任的政策「遗产」（北京两会在即，周小川的去留又在揣测之中）。铁的衙门、流水的官，长远不能靠人治，而是拚体制。李克强总理昨天在国务院常务会议上，强调去年针对股滙异常波动采取的稳住市场方针政策是正确的，符合国际惯例，拆掉了一些「炸弹」，避免了系统性金融风险的发生，又说「我们的工具箱里还有很多工具」。这番总理春节假期后首次发话有几灵验，很快见真章。