《金管局专栏》港元需求增加源自一般商业活动 非因沪港通--副总裁

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路透香港7月28日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）副总裁彭醒棠周六（26日）在专栏《汇思》发表题为“资金再度流入港元”的文章。
继2008年8月至2012年12月间约1,000亿美元的资金净流入港元后，今年7月1日，港元汇率再度转强至7.75港元兑1美元的水平，之后强方兑换保证被多次触发，金管局在半个月内（7月1至15日）一共购入56.4亿美元。而昨天纽约交易时段，金管局按强方兑换保证再度购入6.9亿美元。自7月初至今，银行体系总结余因为资金净流入增加490.5亿港元至2,129.2亿港元。
现时正值美国联储局逐步「退市」，而市场普遍预期美联储局明年开始加息，加上「沪港通」又开通在即，此时资金净流入港元，引起了很多不同的猜测。其实，自2012年第四季138亿美元资金净流入港元后，港元汇率只是略为回软，在2013年和2014年上半年内大部份时间仍是贴近7.75的水平，反映港元需求依然殷切。
究竟是甚么因素导致港元汇率最终在今年中触及7.75的强方兑换保证水平？据我们从市场人士了解，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致。虽然近日部份港元买盘有可能与海外投资者增持港股有关，但我们注意到资金净流入背后的主要原因如下：
（一）每年6至9月是H股派息的高峰期，今年有关的派息金额庞大，共需约2,000亿港元。虽然有关中资企业手头可能有一定港元资金，不一定需要为其H股派息全数购入港元，不过由于整体H股派息金额庞大，而这些企业收入大部份并非港元，所以这些企业仍会有非常大的港元需求。
（二）此外，近期不少的跨境并购活动亦推高了港元的需求。其一为中信泰富(0267.HK)因为收购母公司的资产需要发行总值约530亿港元的新股，吸引了不少海外投资者参与，而新加坡华侨银行(OCBC.SI)为收购香港永亨银行0302.HK，则需要支付约400亿港元。单是这两项交易已涉及近千亿港元。我们已建议有关银行代其客户分散买入港元，以免在短时间内买入大量港元以完成并购交易时，对汇率造成过度波动，不过由于并购活动涉及的金额庞大，难免对港元汇率造成一定上升压力。
（三）由于新股上市、收购合并和派息等活动频繁，港元流动资金都集中在数家「收票银行」，而半年结前后，银行一般较谨慎并保留较多港元流动资金，这些因素导致银行间市场的港元流动资金略为收紧，并使短期港元银行同业拆息相比短期美元银行同业拆息稍为偏高，吸引了一些港元需求，唯其影响相对较小。
（四）有一说法是为了即将开通的「沪港通」而提前预备港元资金，增加港元需求，我们认为有关说法并不成立，因为通过此渠道投资A股，是以人民币结算，所以海外投资者可以直接在香港的外汇市场以美元兑换人民币，而毋须先转成港元。
资金流向会因应市场情绪及外围环境而变化，因此难以预测，而我们亦很难推断资金流入港元会持续多久，规模有多大。但由于很多上市、并购和派息的活动仍在进行中，我们预期港元汇率短期内仍会处于强势。然而，资金流亦未必单向，若有投资者收到港股派息后把钱兑成外币，又或集资者将集资所得的港元换成外币，这亦有助减低港元汇率面对的压力。
若资金持续流入，金管局会继续按照货币发行局机制在7.75的水平购入美元、沽出港元，以维持汇率稳定。资金净流入导致流动性上升，难免对资产价格产生一定的刺激作用，然而我们希望公众对此要保持高度警惕。去年资金大举流出个别新兴市场所造成的大幅市场波动，反映资金流向可以随时因投资者情绪转变而突然逆转。而随着美国经济复苏和其货币环境逐步正常化，未来资金流向仍有相当不确定性，大家在借贷和投资时要小心谨慎。（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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