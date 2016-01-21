香港《明报》：港元贬值触动神经 金融市场再起波涛

（1月21日社评）

近日港元汇价持续下跌，反映资金流向美元。从趋势看来，港元按联系汇率触及7.85弱方兑换保证水平，金管局启动机制买入港元、沽售美元的操作，将为期不远。另外，元旦以来随着港元异动，港股亦显着下跌，这种汇股齐跌的情况，表征与1997、98年金融风暴相似。本港金融市场会否再经历大动荡，包括国际大鳄会否食髓知味再狙击港元、政府与监管当局能否妥善应对等，值得密切关注。不过，目前的金融局面，再一次突显本港是否应该继续沿用联系汇率的问题。

人民币稍喘定，港元接连捱沽

近期人民币持续贬值，吸引了国际的注意力。内地当局为稳定人民币汇率，采取了多项严防资金外流的措施，加上相信央行曾经入市干预，这两天人民币汇率稳定了下来，止住了跌势。但是，一波既平、一波又起，贬值之风刮到港元，情况是否涉及轮流炒作，无法证实，却也不能排除这种可能。

去年12月中旬，美国联储局法定加息之时，按联系汇率机制港元理应跟随。不过，当时本港银行系统结余约达4000亿元，所以并未加息，近日港元汇价下跌甚急，已经跌穿7.82水平，拆息抽升，现在当局给出的理由是港美息差扩阔，资金流向美元，令港元兑美元转弱，云云。据昨午外电报导，1年期港元远汇已经急跌至7.89水平，即是有投资者预期港元持续贬值，情况已非息差扩阔那么简单，而是有投资者（未知道是否国际大鳄）在「赌」港元与美元脱鈎。可以说，港元或许已经成为某些人进行金融博弈的其中一张牌，事态性质就严重得多了。

今年环球经济低迷，IMF调低了全球经济增长预测。在美元加息、中国经济放缓、新兴市场资金撤出的阴霾下，不排除会导致个别国家地区爆发危机，进而出现区域性甚至全球系统性金融动荡。综合而言，看不到任何利好因素。目前全球经济与金融景况，完全是2008年金融海啸之后，美国带头「印银纸」救银行、救经济的后遗症。过去几年，数以十万亿美元计打造出来的市场虚假繁荣，在美国决定加息之后宣告结束；今次虚假繁荣规模巨大，市场大量水分怎样挤出来等，过去没有先例可援，联储局的加息行动，当然以美国利益为考虑，其他国家地区如何在金融博弈中减少受损害，只能自求多福。

香港在可见的金融博弈中，处境十分尴尬。1983年制定联系汇率，港元与美元挂鈎之时，正值中英会谈香港前途安排，人心动荡不安。联系汇率作为一个锚，确有稳定香港经济和金融的作用，但随着美元价值不断下降，联汇早已失去作为锚的功能。联汇对本港还有什么好处，政府一直只有笼统「行之有效」、「金融与经济基石」等说法，具体如何，从未详细向市民解释。但是33年变幻，香港经济对中国大陆与美国市场的依存度已经发生巨变，一成不变的联汇制度不可能切合香港经济、民生的实际需要。

美元走强偏弱，港元都无运行

香港实施联系汇率制度，从回归以来所见，无论是美元强势、弱势，本港都不好过。今次美元强势，港元仍然捱沽，陷身险境。另外，1997年亚洲金融风暴之后，香港出现通缩和经济衰退，但是美国经济好，使香港未能减息救市；2008年金融海啸，美国以超低利率救市，并推出量化宽松「印银纸」救银行、救市，香港因为背靠中国，经济向好，即使资金泛滥之下，却不能以加息来遏抑楼市，致使楼市泡沫愈吹愈大。事态显示美元强势，港元却是弱势，而且可能要承受狙击；美元弱势，本港则要承受资产泡沫、经济暴起暴跌之苦。近日港元贬值所埋藏隐忧，再一次说明联系汇率对本港的荒谬实质。

当年亚洲金融风暴之后，港元因为联系汇率未能减息挽救经济，要以资产价格持续贬值、削减工资、连续超过60个月通缩等代价，几经辛苦，在中央让国企来港上市和开放自由行之后，经济才触底回升。今次隐然将会发生的金融博弈，不知道本港要付出多大代价？若再来一次金融风暴，在联系汇率束缚之下，本港或许又要历经漫长的调整，才可以恢复元气。

政府宛如奉联系汇率为神圣不可侵犯的图腾，不能稍有动摇。在金融市场山雨欲来风满楼之际，提出讨论联系汇率，并不是要政府即时将之抛弃，因为这会引起更大混乱和动荡，乃今次绝对要排除的选项。只是经过33年之后，世界经济格局已经起了翻天覆地变化，本港经济对美国的依存已经疏离，而是处于北京打喷嚏，本港就感冒的状态。因此，在金管局工作整整26年的前任总裁任志刚，3年前认为政府应该基于公衆利益，改动联系汇率，包括联汇去留或扩阔联汇可兑换范围等倡议，需要正视和处理。政府在今次事态底定之后，应该把调整联系汇率的事，提上议事日程，使货币政策切合香港实际需要和最大利益。（完）