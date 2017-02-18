香港前特首曾荫权公职人员行为不当罪成 为香港历来被定罪最高级官员

路透香港2月18日 - 因涉贪而被刑事起诉的香港前行政长官曾荫权，被控三条控罪，法院周五晚裁决其中一项＂公职人员行为不当罪＂罪成，成为香港历来遭定罪的最高级别政府官员。

由九人组成的陪审团经过商议后，以8比1裁定曾荫权其中一项＂公职人员行为不当罪＂罪名成立，该控罪指他当时身为行政长官及行政会议主席，在审批数码广播（即雄涛广播）提交的三项申请时，在无合理辩解下，故意不向行会申报或披露其与雄涛主要股东黄楚标，就向后者租用深圳东海花园单位的协议。

另一项＂公职人员行为不当罪＂，指控曾荫权担任特首时，建议提名替其设计装修东海花园单位的建筑设计师何周礼获授勳，但无合理辩解而故意不申报，陪审团一致裁定此项罪名不成立。

至于＂行政长官接受利益罪＂，因陪审团无法达成有效裁决，法官宣布解散陪审团，并押后至下周一下午再开庭。

2012年初，曾荫权被报章揭发其接受富豪款待，并计划卸任特首后租住雄涛广播有限公司（即其后的香港数码广播公司）主要股东黄楚标旗下深圳东海花园物业，被指接受该单位的豪华装修，而当时数码广播正申请数码广播牌照，曾并未有申报其与黄楚标的关系。此外，曾荫权被指利用职权，提议向负责该物业装修设计的建筑设计师授勳。

2015年10月，廉政公署正式起诉曾荫权一项行政长官接受利益罪及两项公职人员行为失当罪，并于今年1月在高等法院原讼庭开审，曾荫权否认所有控罪

现年72岁的曾荫权，因＂公职人员行为不当罪＂罪成，将可能面对该罪行最高七年的监禁。法院将在稍后判决刑期。

曾任廉政公署调查主任的民主党立法会议员林卓廷表示，＂法院判决向公众发出一个非常清楚的信息，就是没有任何人能凌驾法律。＂

在政府服务45年的曾荫权，预科毕业后因家境问题未有升读大学，并在药厂当推销员，他曾以＂孤单的推销员＂来形容自己的出身，其后他在1967年加入政府任二级行政主任(EO)，之后考获AO政务官，自此仕途顺利，并在1995年港英政府年代当上首位华人财政司，并在回归后过渡成为财政司司长。

2001年，曾荫权接替辞职的陈方安生，成为政务司司长。2005年曾荫权的仕途更上一层楼，董建华当时因＂脚痛＂健康理由辞任特首，由曾荫权署任特首，同年6月曾氏获中央正式任命为特首，并在2007年成功连任。

曾荫权为官的其中一项彪炳战绩，要数在1998年亚洲金融风暴期间，海外对冲基金狙击港元汇市、股市及期货市场，曾荫权当时联同时任财经事务局局长许仕仁、金管局总裁任志刚，动用150亿美元官方储备买入港股，制止炒家操控活动，最后成功击退国际大鳄。曾氏视作好友的许仕仁，于2014年底亦因涉贪被法院判五项罪成，判囚七年半。（完）